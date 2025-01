Target: une offensive lancée sur le marché du bien-être information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 17:29









(CercleFinance.com) - Le groupe américain de grande distribution Target a annoncé jeudi le lancement d'une offensive produits sur le marché du bien-être avec la commercialisation de 2.000 nouveaux articles, dont la moitié afficheront un prix inférieur à 10 dollars.



Dans les boissons, l'enseigne discount explique qu'elle compte proposer une nouveau type de préparation Bloom à base de colostrum et de collagène aromatisée à la fraise.



La chaîne de Minneapolis va également commercialiser le soda prébiotique au goût de crème poppi, ainsi que la marque de bière sans alcool Bero créé par l'acteur Tom Holland.



Dans la nutrition, son catalogue intégrera désormais les compléments alimentaires en poudre Ka'Chava et les milk-shakes protéinés d'up&up.



Dans le domaine de la beauté, les clients de Target pourront avoir accès aux lignes de soins de cheveux Being Frenshe et Blake Brown imaginées respectivement par les actrices Ashley Tisdale et Blake Lively.



Au rayon hommes, Target prévoit de référencer la marques de cosmétiques naturels Dr. Squatch, mais aussi la gamme Papatui créée par l'acteur Dwayne Johnson, alias 'The Rock'.



Le distributeur compte par ailleurs proposer une nouvelle collection de 80 modèles exclusifs de vêtements et d'accessoires de la marque Blogilates de Cassey Ho, qui seront tous proposés à un prix de moins de 40 dollars.



Target va par ailleurs renforcer sa ligne de vêtements de sport All in Motion avec l'arrivée de nouveaux articles pour les enfants, les hommes et les femmes.





Valeurs associées TARGET 138,22 USD NYSE -0,77%