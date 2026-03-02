 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Target retirera les colorants synthétiques des céréales d'ici à la fin du mois de mai (27 février)
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 11:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 6 pour indiquer que General Mills vise à supprimer les colorants certifiés de toutes les céréales américaines d'ici l'été 2026, et non 2027)

Target TGT.N a déclaré vendredi qu'il ne vendrait plus que des céréales fabriquées sans colorants synthétiques certifiés d'ici la fin du mois de mai, devenant ainsi le dernier distributeur à resserrer ses normes dans le cadre de la répression des colorants artificiels.

L'enseigne de grande distribution a déclaré avoir travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires nationaux et ses propres marques pour reformuler les produits lorsque cela s'avérait nécessaire, et la décision s'applique aux céréales vendues en magasin et en ligne. Les fabricants de produits alimentaires emballés tels que PepsiCo PEP.O , Campbell's CPB.O et Conagra Brands CAG.N avaient annoncé l'année dernière qu'ils réduiraient les colorants artificiels, en réponse à l'initiative "Make America Healthy Again" de l'administration Trump et à la répression du secrétaire à la santé Robert F. Kennedy Jr. contre les aliments ultra-transformés et les additifs chimiques.

"Nous savons que les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à un mode de vie plus sain, et nous agissons rapidement pour faire évoluer nos offres afin de répondre à leurs besoins", a déclaré Cara Sylvester, directrice du merchandising de Target, dans un communiqué.

Target a déclaré qu'elle "continuera à évaluer les opportunités où l'évolution des ingrédients s'aligne sur les attentes des clients" La décision de l'entreprise la place devant plusieurs marques présentes dans ses rayons qui se sont engagées à éliminer progressivement les colorants artificiels sur des échéances plus longues . Parmi ces marques figure Lucky Charms de General Mills GIS.N , qui devrait éliminer les colorants artificiels des céréales américaines d'ici l'été de cette année. Le géant de la distribution Walmart WMT.O a déclaré en octobre de l'année dernière qu'il supprimerait les colorants synthétiques de ses produits alimentaires sous marque de distributeur aux États-Unis d'ici à janvier 2027. Target, qui fait face à une longue chute des ventes et tente un redressement sous la direction du nouveau directeur général Michael Fiddelke, qui comprend des suppressions d'emplois et des changements de direction , doit présenter ses résultats trimestriels mardi.

Au début du mois, la société a réaffirmé qu'elle s'attendait à ce que les ventes du quatrième trimestre 2025 et le bénéfice ajusté de l'année soient conformes à ses prévisions antérieures.

Les actions de la société ont baissé d'environ 2 %, dans un contexte de baisse générale des marchés.

Valeurs associées

CONAGRA FOODS
19,255 USD NYSE +2,94%
GENERAL MILLS
45,225 USD NYSE +0,67%
PEPSICO
169,7400 USD NASDAQ +1,29%
TARGET
113,750 USD NYSE -0,92%
THE CAMPBELL'S
26,9500 USD NASDAQ +0,34%
WALMART
127,9500 USD NASDAQ +2,84%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève à Deir Seryan, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne le 2 mars 2026 ( AFP / Rabih DAHER )
    Le Moyen-Orient s'embrase, du Liban au Golfe
    information fournie par AFP 02.03.2026 12:31 

    Frappes d'Israël au Liban en riposte de tirs du Hezbollah, salves de missiles iraniens tous azimuts, raffinerie et pétrolier touchés dans le Golfe: le Moyen-Orient s'embrase deux jours après le lancement d'une attaque israélo-américaine sans précédent contre l'Iran. ... Lire la suite

  • VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Attendre un test du support
    WAVESTONE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:18 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank