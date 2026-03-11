Target réduit les prix de plus de 3 000 produits dans un contexte de forte concurrence

Le groupe Target TGT.N a annoncé mercredi qu'il baissait les prix de plus de 3.000 produits dans différentes catégories, notamment l'habillement, les articles ménagers et les articles de consommation courante, afin de soutenir la demande dans un contexte de forte concurrence de la part d'autres détaillants à l'approche de la saison printanière.

Sous la houlette de son nouveau directeur général, Michael Fiddelke, l'enseigne de grande distribution est en plein redressement, tout en faisant face à l'incertitude macroéconomique qui a frappé plusieurs entreprises tournées vers le consommateur.

Target, en particulier, a pris du retard par rapport à d'autres détaillants, y compris Walmart, sous la pression d'une baisse des dépenses de consommation pour ses articles à prix élevé. Walmart et l'épicier américain Kroger ont également réduit leurs prix sur les produits de base, y compris les produits d'épicerie, afin d'attirer des consommateurs de plus en plus soucieux de leur valeur.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de Target pour les 12 prochains mois, une référence commune pour l'évaluation des actions, était de 14,88, nettement inférieur à celui de Walmart (42,06), de Costco Wholesale (46,07) et de Kroger (13,60).

Alors que les Américains ont du mal à s'offrir des produits de première nécessité en raison de l'inflation et des retards dans le versement des bons d'alimentation, des entreprises telles que Procter & Gamble PG.N , Coca-Cola KO.N et PepsiCo

PEP.O ont également abaissé leurs prix d'entrée afin de préserver leurs parts de marché .

Target a commencé à modifier ses prix en ligne et en magasin. Elle a réduit le prix du rince-bouche extra doux sans alcool Listerine de 5,99 $ à 4,99 $, et celui de la laine polaire Toddler de 12 $ à 10 $.

La société a déclaré que les réductions de prix dans toutes les catégories, y compris les produits essentiels pour les bébés, les boissons et certains produits alimentaires, se poursuivront jusqu'au printemps.

Le distributeur avait baissé les prix de milliers d'articles l'année dernière, avant la période cruciale des fêtes de fin d'année, afin de séduire les acheteurs à la recherche d'un bon rapport qualité-prix.

"Target baisse ses prix et introduit plus de nouveauté dans son assortiment afin de stimuler la fréquentation de ses magasins et de mieux rivaliser avec ses concurrents. Cette dernière annonce est cohérente avec la journée des investisseurs de la société, au cours de laquelle la direction a discuté de la manière dont elle financerait ces investissements tout en augmentant les marges cette année", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research.

Fiddelke a déclaré aux investisseurs au début du mois que la société dépenserait plus de 2 milliards de dollars dans l'ensemble de l'entreprise cette année, dont 1 milliard de dollars pour de nouveaux magasins et des rénovations, et 1 milliard de dollars supplémentaires pour améliorer l'expérience globale des clients.

Target a prévu des ventes et des bénéfices annuels largement supérieurs aux estimations après avoir dépassé les objectifs de bénéfices pour le trimestre des fêtes de fin d'année.