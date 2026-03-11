 Aller au contenu principal
Target réduit les prix de plus de 3 000 produits
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 11:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte du paragraphe 2, les détails du paragraphe 5)

Target TGT.N a annoncé mercredi qu'il baissait les prix de plus de 3.000 produits dans différentes catégories, notamment l'habillement, les articles ménagers et les articles de consommation courante, à l'approche de la saison des achats de printemps, alors que les consommateurs américains luttent pour s'offrir les produits de première nécessité dans un contexte de hausse des coûts.

Sous la houlette de son nouveau directeur général, Michael Fiddelke, l'enseigne de grande distribution est en plein redressement, tout en faisant face à l'incertitude macroéconomique qui a frappé plusieurs entreprises tournées vers le consommateur.

Alors que les consommateurs américains peinent à s'offrir les produits de première nécessité en raison de l'inflation et des retards dans le versement des bons d'alimentation, des entreprises telles que Procter & Gamble PG.N , Coca-Cola KO.N et PepsiCo PEP.O ont également baissé leurs prix d'entrée afin de préserver leurs parts de marché .

Target commencera à appliquer des réductions de prix, dont la plupart sont inférieures de 5 à 20 % au prix d'origine, en mars, a déclaré l'entreprise.

Les produits qui bénéficieront de réductions de prix comprennent également les articles de première nécessité pour les bébés, les boissons et certains produits alimentaires.

L'année dernière, le distributeur avait également baissé les prix de milliers d'articles.

Au début du mois, M. Fiddelke a annoncé aux investisseurs que la société dépenserait plus de 2 milliards de dollars cette année, dont 1 milliard de dollars pour de nouveaux magasins et des rénovations, et 1 milliard de dollars pour améliorer l'expérience globale des clients.

Target a prévu des ventes et des bénéfices annuels largement supérieurs aux estimations après avoir dépassé les objectifs de bénéfices pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
77,910 USD NYSE +0,08%
PEPSICO
160,7800 USD NASDAQ -0,46%
PROCTER&GAMBLE
156,020 USD NYSE +0,52%
TARGET
120,730 USD NYSE +0,50%
