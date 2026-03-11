 Aller au contenu principal
Target réduit les prix de 3 000 articles alors que l'inflation persistante maintient les consommateurs américains sur le qui-vive
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 18:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nouveau directeur général, Michael Fiddelke, s'est engagé à relancer la croissance des ventes cette année

* Les réductions de prix se poursuivront jusqu'au printemps, selon l'entreprise

* Target prévoit d'investir 2 milliards de dollars dans la rénovation de ses magasins et dans ses produits cette année

(Ajoute des détails dans le titre, le paragraphe 1, le contexte du paragraphe 2, le commentaire de l'analyste dans les paragraphes 6 et 11) par Anuja Bharat Mistry

Target TGT.N a déclaré mercredi qu'il réduit les prix de plus de 3 000 produits couvrant l'habillement, les articles ménagers et les produits de première nécessité, une première mesure clé prise par le nouveau directeur général Michael Fiddelke alors que le distributeur cherche à séduire les consommateurs et à relancer la demande après trois années de baisse des ventes.

Les dernières réductions de prix interviennent une semaine après que Michael Fiddelke se soit engagé à relancer la croissance des ventes cette année en réinvestissant des milliards dans la rénovation des magasins, de nouveaux produits et des prix plus compétitifs afin de soutenir la demande dans un contexte de forte concurrence de la part d'autres détaillants à l'approche de la saison des achats de printemps.

Le distributeur à grande surface est en train de se redresser tout en naviguant dans l'incertitude macroéconomique découlant de la faiblesse du marché du travail et de l'inflation induite par les droits de douane, qui touche plusieurs entreprises tournées vers la consommation.

L'inflation globale aux États-Unis reste obstinément supérieure à 2 % et les Américains restent prudents, privilégiant l'essentiel et la valeur près d'un an après que le président Donald Trump a imposé des droits de douane mondiaux sur les importations.

Une flambée des prix de l'énergie, déclenchée par l'escalade du conflit au Moyen-Orient , a exacerbé les craintes inflationnistes, freinant davantage la demande des consommateurs.

"Les dernières réductions de prix renforcent une stratégie de valeur plus large et continue qui s'appuie sur des investissements antérieurs et s'aligne sur le cadre de la direction pour l'exercice 2027", a déclaré Corey Tarlowe, analyste chez Jefferies, dans une note.

Le directeur général de Target, Michael Fiddelke, a déclaré aux investisseurs au début du mois que la société dépenserait plus de 2 milliards de dollars dans l'ensemble de ses activités cette année, dont 1 milliard de dollars pour de nouveaux magasins et des rénovations et 1 milliard de dollars pour l'amélioration de l'expérience globale des clients.

La société est à la traîne par rapport à d'autres détaillants, notamment Walmart WMT.O , sous la pression d'une baisse des dépenses de consommation pour ses articles à prix élevé.

Walmart et l'épicier américain Kroger ont déjà réduit leurs prix sur les produits de base, y compris les produits d'épicerie, afin d'attirer des consommateurs de plus en plus soucieux de leur valeur.

Des entreprises telles que Procter & Gamble PG.N , Coca-Cola KO.N et PepsiCo PEP.O ont également baissé leurs prix d'entrée pour préserver leurs parts de marché .

"Les consommateurs se sentent oppressés par la hausse des coûts, en particulier à la pompe, ce qui pousse les détaillants à miser sur la valeur. Les baisses de prix de Target sont un pas dans la bonne direction, mais elles ne suffiront peut-être pas à reconquérir les consommateurs qui se sont tournés vers ses concurrents", a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer.

Les actions de Target ont baissé de 1,9 % dans les échanges de l'après-midi. L'action a augmenté de près de 24 % cette année après avoir chuté de plus de 28 % en 2025.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de Target pour les 12 prochains mois, une référence commune pour l'évaluation des actions, était de 14,88, nettement inférieur au 42,06 de Walmart et au 46,07 de Costco Wholesale, mais légèrement supérieur au 13,60 de Kroger.

Target a commencé à modifier ses prix en ligne et en magasin. Elle a réduit le prix du rince-bouche extra doux sans alcool Listerine de 5,99 $ à 4,99 $, et celui de la laine polaire Toddler de 12 $ à 10 $.

La société a déclaré que les réductions de prix dans toutes les catégories, y compris les produits essentiels pour les bébés, les boissons et certains produits alimentaires, se poursuivront jusqu'au printemps.

L'année dernière, le distributeur a baissé les prix de milliers d'articles , avant la période cruciale des fêtes de fin d'année, afin de séduire les acheteurs à la recherche d'un bon rapport qualité-prix.

Target a prévu des ventes et des bénéfices annuels largement supérieurs aux estimations après avoir dépassé les objectifs de bénéfices pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

Inflation

