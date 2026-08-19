Target recule malgré la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** L'action Target TGT.N recule d'environ 3 % à 147,99 dollars lors d'une séance d'avant-ouverture marquée par des fluctuations

** Le géant de la grande distribution revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , grâce à ses efforts de redressement, notamment l’introduction de produits frais et des baisses de prix

** Il table désormais sur une croissance du chiffre d’affaires net de 5 % pour l’exercice, contre une prévision antérieure de 4 %

** La société relève le point médian de ses prévisions de BPA annuel de 75 cents, hors gains liés aux droits de douane de 1,65 $, par rapport à la fourchette précédente de 7,50 $ à 8,50 $; les analystes tablaient en moyenne sur 8,50 $ – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires comparable du deuxième trimestre a progressé de 3,8 % contre une estimation de 2,5 %

** Le BPA ajusté du deuxième trimestre, à 4,11 dollars, dépasse les estimations de 2,33 dollars

** “TGT a enregistré un trimestre solide, mais la barre était haute” – Steven Shemesh, analyste chez RBC

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 56 % depuis le début de l’année