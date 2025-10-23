Target prévoit de licencier 1 800 employés, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Target TGT.N prévoit de licencier environ 1 800 employés dans le cadre de sa stratégie visant à inverser la stagnation des ventes, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Target n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.