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L'Europe vue en hausse, la Fed au programme
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 09:00

Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

par Coralie Lamarque et Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à ‌l'ouverture, aidées par une légère baisse des prix du pétrole en attendant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tard dans la journée.

Les contrats à ​terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,71% pour le CAC 40 parisien, de 0,65% pour le Dax à Francfort et de 0,07% pour le FTSE à Londres et de 0,85% pour l'EuroStoxx 50.

Le Stoxx 600 est attendu en hausse de 0,42%.

Alors que le baril de Brent reste au-dessus de la barre des 100 dollars pour ​la quatrième séance consécutive, les cours du pétrole reculent quelque peu mercredi, après que le gouvernement irakien et les autorités kurdes ont conclu un accord visant à reprendre les exportations de pétrole via le port turc de Ceyhan.

Le Brent ​décline de 1,48% à 101,89 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas ⁠Intermediate, WTI) de 2,9% à 93,42 dollars.

"La nouvelle a quelque peu rassuré le marché. Dans la situation actuelle, tout volume supplémentaire qui revient sur le marché ‌est précieux, et les prix ont donc baissé pour refléter cette situation", a déclaré Anh Pham, analyste senior chez LSEG.

Le conflit ne montre toutefois aucun signe d'apaisement, l'armée américaine ayant frappé dans la nuit des sites situés le long de la côte iranienne près du détroit ​d'Ormuz car des missiles iraniens antinavires posaient un risque pour la ‌navigation internationale dans la région.

La perspective d'un conflit prolongé entraînant un maintien des cours du pétrole élevés inquiète les investisseurs, ⁠car une hausse des prix de l'énergie pourrait se répercuter sur l'inflation générale.

La Fed doit annoncer plus tard dans la journée sa décision de politique monétaire. Si les marchés s'attendent largement à un maintien des taux, les perspectives sur l'inflation et la croissance seront sous le feu de la rampe dans ce contexte marqué par le conflit au ⁠Moyen-Orient.

Dans une note, les analystes de ‌Deutsche Bank rappellent qu'en raison de la période de réserve de la Fed, le comité de politique monétaire (FOMC) n'a fait aucun commentaire depuis ⁠la première semaine de la guerre en Iran.

Les données définitives de l'inflation en zone euro sont par ailleurs attendues dans la matinée, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) annoncera ‌jeudi sa décision concernant les taux, tout comme la Banque du Japon (BoJ) et la Banque d'Angleterre (BoE).

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N4051W4]

À WALL STREET

La Bourse de New York ⁠a fini en hausse mardi, soutenue par les gains du secteur du voyage, dans l'attente de la décision de ⁠la Fed.

L'indice Dow Jones a gagné 0,10%, ‌le S&P-500, plus large, a pris 0,25%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,47%.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en hausse ​de 2,8%, porté par le secteur technologique.

"Le marché a mis de côté les inquiétudes excessives concernant ‌les perspectives des cours du pétrole et s’est rué sur les valeurs technologiques de premier plan", a déclaré Shuutarou Yasuda, analyste de marchés au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

La BoJ devrait maintenir jeudi ses taux ​d'intérêt inchangés, dans l'attente d'en savoir davantage sur la manière dont le conflit au Moyen-Orient pourrait influencer l'évolution de l'économie nippone dépendante des importations et subissant déjà une montée des pressions inflationnistes.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a gagné 0,32% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,45%.

La Bourse de Hong Kong ⁠a progressé de 0,78%.

TAUX / CHANGES

Les rendements obligataires américain poursuivent leur baisse, en attendant la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 2,3 points de base à 4,1790%, tandis que celui de l'obligation à deux ans cède 1,0 point de base à 3,6614%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans affiche une légère baisse à 2,8941%. Le deux ans ressort à 2,3736%.

Sur le marché des changes, le billet vert est stable face à un panier de devises de référence.

L'euro cède 0,01% à 1,1537 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 MARS :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 10h00 Inflation (définitive) février

- sur un mois 0,7% -0,6%

- sur un an 1,9% 1,9%*

USA 12h30 Prix à la production février

- sur un mois 0,3% 0,5%

- sur un an 2,9% 2,9%

USA 14h00 Commandes à l'industrie janvier 0,1% -0,7%

* première estimation

(Rédigé par ​Coralie Lamarque et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
103,22 USD Ice Europ -0,27%
Pétrole WTI
94,42 USD Ice Europ -1,91%
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