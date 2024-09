Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Target: nouveau directeur financier recruté chez PepsiCo information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 17:03









(CercleFinance.com) - L'action Target s'inscrit en hausse jeudi matin à la Bourse de New York dans le sillage la nomination d'un nouveau directeur financier.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre du groupe américain de supermarchés gagne 1,8%, alors que l'indice S&P 500 progresse de 1,5% au même moment.



Target a annoncé ce matin l'arrivée le 22 septembre à la direction financière de Jim Lee, l'actuel directeur financier adjoint de PepsiCo, en remplacement de Michael Fiddelke récemment promu au poste de directeur opérationnel (COO).



Jim Lee, qui affiche plus de 25 ans d'expérience, était en charge, chez PepsiCo, des questions liées à la fiscalité, aux relations investisseurs et aux critères ESG, pour les activités internationales du fabricant de sodas, un périmètre représentant un chiffre d'affaires annuel de 35 milliards de dollars.





