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Target muscle son offre dans la beauté afin de soutenir son redressement
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 15:26
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Target a annoncé mercredi le lancement de "Target Beauty Studio", un nouveau concept d'espace dédié à la beauté regroupant une sélection de plus de 1 600 produits issus de 90 marques.

Le distributeur américain, qui explique vouloir s'appuyer sur son expertise en matière de merchandising, présente cette initiative comme une nouvelle étape dans sa stratégie de redressement et de retour à la croissance.

Dans un communiqué, le groupe de Minneapolis précise que plus des deux tiers de toutes ces marques de soins pour la peau, de maquillage, de soins capillaires, parfums, de produits pour le bain et vernis à ongles n'avaient jamais été référencées dans ses rayons.

Parmi elles figurent, entre autres, la marque mexicaine de cosmétiques Sarelly et la marque française de soins pour les ongles Manucurist.

Le concept sera lancé le 10 septembre dans plus de 600 magasins Target aux Etats-Unis à la place des espaces Ulta Beauty qui étaient jusqu'ici implantés dans ses points de vente.

Un retour en force bien engagé

Cette initiative intervient alors que Target a vu ses ventes à périmètre comparable grimper de 5,6% sur le trimestre écoulé, confirmant le redressement amorcé ces trois dernières années en dépit d'un contexte particulièrement concurrentiel.

Le groupe a notamment choisi d'investir dans ses effectifs en magasins, de rafraîchir son offre et de multiplier les collaborations avec des marques, tout en ajustant ses prix.

Sous l'impulsion de ce redressement, le titre a repris plus de 67% de sa valeur depuis le début de l'année.

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