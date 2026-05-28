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Target Hospitality plonge après la cession de 119 millions de dollars d'actions par un investisseur en capital-investissement
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Les actions de Target Hospitality TH.O , société spécialisée dans l'hébergement pour les travailleurs, ont chuté de 6,8 % avant l'ouverture, à 17,08 dollars, après l'annonce du prix d'une offre secondaire de 119 millions de dollars ** La société basée à The Woodlands, au Texas, a annoncé jeudi matin que 7 millions d'actions avaient été cédées par des filiales de la société de capital-investissement TDR Capital au prix de 17 dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 7,3 % par rapport au dernier cours de l'action mercredi ** Cette cession ramène la participation de TDR à environ 49,6 millions d'actions, soit environ 50 % des quelque 99,6 millions d'actions en circulation de la société, selon le prospectus

** Morgan Stanley et Deutsche Bank sont les chefs de file de l'offre ** TDR a réduit sa participation le mois dernier lors d'une offre secondaire, au prix de 14 dollars

** À la clôture de mercredi, l'action TH affichait une hausse de 159 % sur les trois derniers mois et de 129 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 4 analystes est "achat fort"; le cours cible médian de 22 dollars est en hausse par rapport aux 16,50 dollars d'il y a un mois, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/05/2026 à 13:55:01.

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