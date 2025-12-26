 Aller au contenu principal
Target fait face à la pression d'investisseurs activistes sur fond de baisse des ventes, selon le FT
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la réponse de Target au paragraphe 5, le contexte aux paragraphes 3, 4 et 6, met à jour les actions)

Target TGT.N fait face à la pression du fonds spéculatif Toms Capital Investment Management, qui a réalisé un investissement important dans le distributeur, a rapporté le Financial Times vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de la société ont augmenté de 1,5 % après la nouvelle. L'action a perdu environ 26 % de sa valeur cette année.

Le distributeur basé à Minneapolis a enregistré trois trimestres consécutifs de baisse des ventes comparables et mise sur le nouveau chef et dirigeant de longue date de l'entreprise, Michael Fiddelke, pour relancer la croissance, alors que l'entreprise est confrontée à la pression des budgets des ménages et aux incertitudes tarifaires.

Pendant ce temps, son rival Walmart WMT.O a gagné des parts de marché en mettant l'accent sur les produits d'épicerie bon marché et les articles ménagers essentiels, associés à une livraison rapide à domicile.

"Dans le cadre de notre solide programme d'engagement des actionnaires, nous entretenons un dialogue régulier avec la communauté des investisseurs. La priorité absolue de Target est de renouer avec la croissance...", a déclaré Target dans un communiqué transmis à Reuters.

Target prévoit de dépenser 1 milliard de dollars supplémentaires en 2026 pour l'ouverture et la rénovation de nouveaux magasins. Elle a également supprimé 1 800 postes au sein de l'entreprise dans le cadre d'une restructuration plus large.

Au début de l'année, Toms Capital a pris une participation dans le fabricant de Tylenol Kenvue avant sa vente à Kimberly-Clark KMB.N le mois dernier pour 40 milliards de dollars.

Toms Capital n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

