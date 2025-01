Target est la dernière entreprise à revenir sur ses initiatives en matière de DEI

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Target se joint à Amazon, Walmart et d'autres pour supprimer les programmes DEI

Cette décision intervient quelques jours après l'ordonnance du président Trump mettant fin à l'IED dans les agences fédérales

Target renomme l'équipe "diversité des fournisseurs" en "engagement des fournisseurs"

Target TGT.N met fin à son programme de diversité, d'équité et d'inclusion cette année, a déclaré le distributeur vendredi, la dernière société américaine à s'éloigner de ces politiques face à l'examen sévère des groupes conservateurs.

Au cours de l'année écoulée, plusieurs grandes entreprises, dont Walmart, Amazon AMZN.O et Meta META.O , sont revenues sur leurs politiques en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. En début de semaine, le président Donald Trump a publié le site , qui ordonne aux agences fédérales de mettre fin aux programmes de diversité, d'équité et d'inclusion, et exhorte les entreprises privées à mettre un terme aux "discriminations et préférences illégales en matière de diversité, d'équité et d'inclusion"

Mais la décision du distributeur basé à Minneapolis a fait l'objet de critiques notables, certains notant que la réputation d'inclusivité de l'entreprise l'a aidée à attirer une base de consommateurs plus jeunes et plus diversifiés.

"Pour Target, qui jouit d'une audience inclusive, il s'agit d'une version du suicide de la marque", a déclaré Eric Schiffer, du cabinet Reputation Management Consultants, basé à Los Angeles, qui conseille des entreprises américaines et des célébrités hollywoodiennes.

Target a également déclaré qu'elle mettait fin cette année à ses initiatives Racial Equity Action and Change (REACH), dans le cadre desquelles elle s'était engagée à investir plus de 2 milliards de dollars dans des entreprises appartenant à des Noirs d'ici à la fin de l'année 2025. Cette initiative prévoyait d'ajouter plus de 500 marques appartenant à des Noirs et un programme de financement de sa société de médias interne, Roundel, afin d'accroître l'exposition des marques appartenant à des Noirs par le biais de médias payants.

Le distributeur a ajouté qu'il remplaçait son équipe "Diversité des fournisseurs" par "Engagement des fournisseurs" afin de mieux refléter "son processus d'approvisionnement global inclusif"

"Target commet une erreur en mettant fin à ses objectifs en matière de diversité des fournisseurs alors que sa clientèle est très diversifiée", a déclaré Sylvester Turner, membre du Congrès pour le 18e district du Texas, sur X.

Les programmes DEI, conçus pour promouvoir les opportunités pour les femmes, les minorités ethniques, les personnes LGBTQ+ et d'autres groupes traditionnellement sous-représentés, ont gagné en traction après les protestations nationales en 2020 sur les fusillades policières de personnes noires non armées. Cependant, elles ont été critiquées par M. Trump et des groupes conservateurs, qui les considèrent comme discriminatoires à l'égard des autres Américains et comme sapant le mérite en matière d'embauche et de promotion.

"De nombreuses années de données, d'observations, d'écoute et d'apprentissage ont façonné le prochain chapitre de notre stratégie", a déclaré Kiera Fernandez, responsable de l'impact communautaire et de l'équité de Target, dans un mémo, ajoutant qu'il était important de rester en phase avec le paysage externe "en évolution". L'entreprise n'a fait aucun commentaire en dehors de sa déclaration.

Selon le rapport sur la diversité de la main-d'œuvre de Target pour 2023, la main-d'œuvre du distributeur se compose de 56 % de femmes et de 43 % d'hommes. La répartition raciale et ethnique était également équilibrée, 56 % des employés étant des personnes de couleur et 43 % des Blancs.

Les magasins Target accueillent des produits liés aux LGBTQ pendant le mois des fiertés, attirant une clientèle plus diversifiée que son grand rival Walmart WMT.N , qui a annoncé des coupes dans certaines de ses initiatives d'IED à la fin de l'année dernière. Toutefois, en 2023, Target a retiré de ses magasins certains articles sur le thème LGBTQ (), invoquant une augmentation des confrontations entre les clients et les employés et des incidents au cours desquels des produits ont été jetés sur le sol.

En 2016, Target a déclaré que les employés et les clients transgenres pouvaient utiliser les toilettes correspondant à leur identité de genre, à un moment où un débat national passionné s'était engagé sur la question. C'était le premier grand distributeur à aborder la question.

Lors d'une conférence sur le commerce de détail qui s'est tenue à New York ce mois-ci, le directeur général de Target, Brian Cornell, a déclaré que la croissance de l'entreprise au cours des dernières années s'expliquait par l'investissement dans le personnel et la création d'une culture de l'attention et de la croissance.

Jeudi, les actionnaires de Costco Wholesale COST.O ont voté massivement contre une proposition demandant un rapport sur les risques liés au maintien de ses initiatives en matière de diversité et d'inclusion.