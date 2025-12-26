Target en hausse après la publication d'un rapport sur la prise de participation d'un investisseur activiste

26 décembre - ** Les actions du distributeur à grande surface Target TGT.N en hausse de 1,4 % à 97,89 $

** Le fonds spéculatif Toms Capital Investment Management a pris une participation significative dans Target, rapporte le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet

** Le distributeur basé à Minneapolis a enregistré trois trimestres consécutifs de baisse des ventes comparables et mise sur son nouveau directeur général, Michael Fiddelke, pour relancer la croissance

** "Nous maintenons un dialogue régulier avec la communauté des investisseurs. La priorité absolue de Target est de renouer avec la croissance", a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique

** La participation exacte de Toms Capital Investment n'est pas connue. La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de ~29% depuis le début de l'année