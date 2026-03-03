Target en hausse après des prévisions annuelles supérieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions du distributeur à grande surface Target TGT.N sont en hausse de ~4% à 117,50 $ avant le marché ** La société prévoit des ventes annuelles à magasins comparables supérieures aux estimations, misant sur la demande de catégories telles que l'habillement dans ses magasins, ainsi que sur les bénéfices des récents efforts de réduction des coûts et de son activité de publicité

** Les ventes nettes de 2026 devraient croître de 2 % par rapport à 2025, contre une hausse de 1,76 % selon les estimations - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action pour l'ensemble de l'année devrait se situer entre 7,50 et 8,50 dollars, ce qui est largement supérieur aux estimations de 7,68 dollars par action

** TGT affiche un bénéfice par action de 2,44 $ au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 2,16 $

** Les revenus trimestriels de 30,45 milliards de dollars sont légèrement inférieurs aux estimations de 30,48 milliards de dollars

** L'action a chuté de 27% en 2025