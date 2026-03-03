 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Target en hausse après des prévisions annuelles supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions du distributeur à grande surface Target TGT.N sont en hausse de ~4% à 117,50 $ avant le marché ** La société prévoit des ventes annuelles à magasins comparables supérieures aux estimations, misant sur la demande de catégories telles que l'habillement dans ses magasins, ainsi que sur les bénéfices des récents efforts de réduction des coûts et de son activité de publicité

** Les ventes nettes de 2026 devraient croître de 2 % par rapport à 2025, contre une hausse de 1,76 % selon les estimations - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action pour l'ensemble de l'année devrait se situer entre 7,50 et 8,50 dollars, ce qui est largement supérieur aux estimations de 7,68 dollars par action

** TGT affiche un bénéfice par action de 2,44 $ au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 2,16 $

** Les revenus trimestriels de 30,45 milliards de dollars sont légèrement inférieurs aux estimations de 30,48 milliards de dollars

** L'action a chuté de 27% en 2025

Valeurs associées

TARGET
113,160 USD NYSE -0,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank