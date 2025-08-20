Target en baisse après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles malgré des résultats positifs au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions du distributeur à grande surface Target TGT.N en baisse de 8% à 97,19 $ avant le marché ** La société maintient ses prévisions annuelles en dépit de battre les résultats du deuxième trimestre ** Target réaffirme ses prévisions annuelles après les avoir réduites en mai, en raison de la faiblesse de la demande pour les produits discrétionnaires qu'elle vend, tels que les vêtements et les articles électroniques ** La société a nommé Michael Fiddelke comme successeur du directeur général de longue date, Brian Cornell ** Les ventes nettes de 25,21 milliards de dollars au deuxième trimestre ont battu les estimations de 24,93 milliards de dollars, et le bénéfice par action ajusté de 2,05 dollars a dépassé les estimations de 2 cents - données compilées par LSEG ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 22,06 % depuis le début de l'année