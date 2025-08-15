 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 923,45
+0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Target dégringole après que BofA a rétrogradé l'action en raison des problèmes liés aux droits de douane
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions du distributeur à grande surface Target TGT.N en baisse de 1,5 % à 102,62 $

** Le courtier BofA rétrograde l'action de "neutre" à "sous-performance" et abaisse les prévisions de 105 $ à 93 $

** L'exposition plus importante de TGT aux importations (~50 % du coût des marchandises vendues contre ~33 % pour Walmart

WMT.N ) implique la nécessité d'augmenter les prix moyens à un rythme presque deux fois supérieur à celui de WMT pour atténuer les droits de douane

** Les prévisions d'augmentation des prix moyens pour Target sont d'environ 8 % pour compenser entièrement les droits de douane dans l'exercice 27, contre 4 à 5 % pour Walmart

** Les ventes à long terme et les risques de marge augmentent pour Target en raison du ralentissement de la croissance des ventes numériques et de la concurrence croissante de Walmart et d'Amazon AMZN.N .

** Mais les récents changements de leadership et de partenariat en matière de merchandising pourraient exacerber les risques dans l'environnement dynamique et difficile actuel de l'approvisionnement - courtage

** La note moyenne de 38 courtiers est "hold" avec un PT médian de 103,50 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 24 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMAZON.COM
231,4700 USD NASDAQ +0,21%
TARGET
102,780 USD NYSE -1,37%
WALMART
99,780 USD NYSE -1,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

