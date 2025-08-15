Target dégringole après que BofA a rétrogradé l'action en raison des problèmes liés aux droits de douane

15 août - ** Les actions du distributeur à grande surface Target TGT.N en baisse de 1,5 % à 102,62 $

** Le courtier BofA rétrograde l'action de "neutre" à "sous-performance" et abaisse les prévisions de 105 $ à 93 $

** L'exposition plus importante de TGT aux importations (~50 % du coût des marchandises vendues contre ~33 % pour Walmart

WMT.N ) implique la nécessité d'augmenter les prix moyens à un rythme presque deux fois supérieur à celui de WMT pour atténuer les droits de douane

** Les prévisions d'augmentation des prix moyens pour Target sont d'environ 8 % pour compenser entièrement les droits de douane dans l'exercice 27, contre 4 à 5 % pour Walmart

** Les ventes à long terme et les risques de marge augmentent pour Target en raison du ralentissement de la croissance des ventes numériques et de la concurrence croissante de Walmart et d'Amazon AMZN.N .

** Mais les récents changements de leadership et de partenariat en matière de merchandising pourraient exacerber les risques dans l'environnement dynamique et difficile actuel de l'approvisionnement - courtage

** La note moyenne de 38 courtiers est "hold" avec un PT médian de 103,50 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 24 % depuis le début de l'année