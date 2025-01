Target: croissance de 2,8% des ventes pendant les fêtes information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 14:18









(CercleFinance.com) - Target annonce que ses ventes totales au cours de la période des fêtes -soit les deux derniers mois de l'année calendaire aux Etats-Unis- ont augmenté de 2,8% en comparaison annuelle, dont une augmentation de 2% en données comparables.



'Les ventes ont été stimulées par une hausse de près de 3% de la fréquentation, avec des gains à la fois dans les magasins et en ligne', précise le distributeur à bas prix, qui revendique aussi des ventes record pendant le Black Friday et le Cyber Monday.



Target s'attend désormais à une croissance d'environ 1,5% de ses ventes comparables pour son quatrième trimestre (clos fin janvier) et continue de s'attendre à un BPA ajusté de 1,85 à 2,45 dollars pour cette période, soit 8,30 à 8,90 dollars pour l'ensemble de l'exercice.





