Target: consensus dépassé, mais discours prudent pour 2025

(CercleFinance.com) - Target a fait état mardi d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre de son 4ème trimestre décalé, mais livré des prévisions jugées prudentes en raison notamment de l'impact attendu des surtaxes douanières décidées par l'administration Trump.



Le distributeur américain a vu son chiffre d'affaires sur les trois mois clos début février atteindre 30,9 milliards de dollars, soit une baisse de 3,1% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, qui comptait une semaine d'activité en plus.



En données comparables, ses ventes ont progressé de 1,5% sur le trimestre écoulé, le repli de 0,5% de ses ventes en magasins ayant été plus que contrebalancé par le bond de 8,7% enregistré par ses ventes en ligne.



Le résultat opérationnel s'est contracté de 21,3% à 1,5 milliard de dollars mais le bénéfice par action (BPA) ressort, à 2,41 dollars, au-dessus du consensus qui visait 2,06 dollar.



Dans son communiqué, Target indique cependant s'attendre à ce que sa rentabilité soit mise sous pression, au cours de son premier trimestre, par le moral plus fragile des consommateurs, par une poursuite du recul de ses ventes et par l'impact éventuel des nouveaux droits de douane instaurés contre le Mexique, le Canada et la Chine, entrés en vigueur hier.



Pour son nouvel exercice, le groupe de Minneapolis (Minnesota) dit tabler sur une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 1%, ce qui correspond à une évolution globalement stable à périmètre comparable.



Quant à son BPA ajusté, il est attendu dans un intervalle allant de 8,80 à 9,80 dollars.



Le titre lâchait plus de 3% mardi matin en cotations avant-Bourse dans la foulée de cette publication.





