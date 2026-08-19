Target cible des bénéfices plus élevés pour l'exercice

Target fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'exercice en cours, à la suite d'un 2e trimestre comptable au cours duquel le groupe a bénéficié d'un gain lié aux remboursements de droits de douane.

Le distributeur à bas prix anticipe désormais un BPA ajusté de 9,90 à 10,90 USD, incluant un gain lié aux remboursements de droits de douane, sans lequel le milieu de la fourchette cible augmente de 0,75 USD par rapport à la précédente fourchette de prévisions de 7,50 à 8,50 USD.

De même, Target table sur une marge opérationnelle d'environ 6%, contre 4,6% sur l'exercice précédent, ainsi que sur une croissance de ses ventes d'environ 5%, soit un point de pourcentage de plus que la précédente fourchette de prévisions.

Au titre de son 2e trimestre comptable, le groupe basé à Minneapolis a vu son BPA ajusté doubler à 2,05 USD, dopé par le gain lié aux remboursements de droits de douane, sans lequel il a progressé de 20% en comparaison annuelle.

Gonflée par cet élément exceptionnel, sa marge opérationnelle s'est améliorée de 4,4 points, à 9,6%, pour des ventes en croissance de 5,3%, à 26,5 MdsUSD, dont une progression de 3,8% en données comparables ( 8,7% pour les ventes en ligne).