Target: chute de 36% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 14:03









(CercleFinance.com) - Target dévoile au titre de son premier trimestre comptable un BPA ajusté en chute de 36% à 1,30 dollar, bien en dessous du consensus de marché, avec un taux de marge opérationnelle en baisse de 1,6 point à 3,7% hors gains sur règlement de litiges.



Son chiffre d'affaires a diminué de 2,8% à 23,8 milliards de dollars, avec un recul des ventes comparables de 3,8%, une chute de 5,7% des ventes en magasins n'ayant été qu'en partie compensée par une augmentation de 4,7% des ventes numériques.



Pour l'ensemble de l'année en cours, le groupe de distribution à bas prix anticipe désormais une baisse 'dans le bas de la plage à un chiffre' de ses ventes en données comparables, ainsi qu'un BPA de l'ordre de sept à neuf dollars.





Valeurs associées TARGET 98,190 USD NYSE 0,00%