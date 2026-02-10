Target chute après un remaniement de la direction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** La société Target Corp TGT.N a nommé Lisa Roath, cadre de longue date, au poste de cheffe d'exploitation dans le cadre d'un remaniement de la direction, et les actions du distributeur perdent 1,1 % à 114,30 $ le mardi ** Le mouvement , qui comprend le départ de deux cadres supérieurs, fait partie des efforts du nouveau directeur général Michael Fiddelke pour rationaliser les opérations et relancer les ventes

** TGT a réitéré ses prévisions de ventes au 4ème trimestre et de bénéfices annuels ajustés, alors que les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 1% en glissement annuel à 30,54 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** L'action s'est récemment négociée à 15x les bénéfices futurs, contre une moyenne de 16x sur 5 ans, ce qui suggère qu'elle pourrait être proche de sa juste valeur

** Les actions sont en hausse de ~17% depuis le début de l'année, contre une hausse de 2% pour le S&P 500.SPX. Cependant, le titre est ~14% en dessous de son plus haut intraday sur 52 semaines de 132,47$

** Sur 40 analystes, la répartition des recommandations est la suivante: 12 "achat fort", 23 "maintien" et 5 "vente" ou "vente forte"

** PT médian de 100 $ en hausse par rapport à 97 $ il y a un mois