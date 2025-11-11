Target baisse les prix de 3 000 articles de consommation courante pour les fêtes de fin d'année

Target TGT.N va réduire les prix de 3.000 articles de consommation courante tels que les produits alimentaires, les boissons et les articles ménagers essentiels pendant les fêtes de fin d'année, a annoncé le distributeur mardi, alors qu'il cherche à attirer les consommateurs qui resserrent leur budget dans un contexte d'incertitudes économiques.

Les détaillants s'attendent à une saison d'achats des fêtes de fin d'année en demi-teinte , car les consommateurs américains limitent leurs dépenses en raison d'une inflation persistante, de taux d'intérêt élevés et des droits de douane imposés par le président Donald Trump. Ils se préparent également à une baisse des ventes en novembre après que les prestations d'aide alimentaire ont été suspendues en raison de la fermeture du gouvernement.

Target , basé à Minneapolis, a déclaré que son repas de Thanksgiving coûterait désormais moins de 5 dollars par personne, à l'instar de ses rivaux Walmart WMT.N et Aldi qui ont pris des mesures similaires .

Le kit repas de Target pour quatre personnes coûtera moins de 20 dollars, contre 20 dollars il y a un an.

En octobre, la société a dévoilé son premier grand licenciement depuis une dizaine d'années, supprimant 1 800 postes au sein de l'entreprise.