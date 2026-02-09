 Aller au contenu principal
Target augmente ses investissements dans le personnel des magasins et supprime environ 500 autres postes
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 23:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation du paragraphe 1 avec les précisions de l'entreprise, ajout de détails dans l'ensemble du texte)

Target TGT.N a déclaré lundi qu'il rationalisait son modèle de vente au détail, cherchant à investir dans davantage d'heures de travail pour les employés de première ligne en magasin, tout en supprimant environ 500 emplois de bureau et de la chaîne d'approvisionnement.

Dans une note interne consultée par Reuters, le distributeur à grande surface a déclaré qu'il réduirait le nombre de districts de magasins – les régions dans lesquelles les magasins de Target sont regroupés – afin de faciliter la rémunération de la main-d'œuvre et des heures supplémentaires, ainsi que la formation à l'expérience client pour le personnel des magasins.

"Il s'agit d'une augmentation immédiate de la masse salariale des magasins afin d'augmenter le nombre d'heures de travail et le budget de formation de nos équipes en magasin", a déclaré un porte-parole de Target à Reuters, ajoutant que cette annonce était l'une des premières mesures importantes prises par le nouveau directeur général Michael Fiddelke pour améliorer l'expérience des clients dans les magasins Target.

Fiddelke, qui a pris ses fonctions au début du mois, a déclaré en octobre que l'entreprise supprimerait environ 1 800 postes au sein de l'entreprise, dans le cadre de son premier grand licenciement depuis une dizaine d'années.

L'entreprise va licencier une centaine de personnes au niveau des districts de magasins et environ 400 dans les sites de sa chaîne d'approvisionnement, selon le courriel interne envoyé aux employés par Adrienne Costanzo, directrice générale des magasins, et Gretchen McCarthy, directrice générale de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique.

"Nous avons déjà annoncé la nouvelle aux membres de l'équipe directement concernés et nous les soutiendrons tout au long de cette transition en leur offrant un éventail de ressources et d'avantages", précise le mémo.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par CNBC.

