Targa va construire un pipeline de LGN de 500 miles dans le Permien
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 23:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Targa Resources TRGP.N va construire un pipeline de 500 miles pour transporter des liquides de gaz naturel depuis ses usines dans le bassin Permien jusqu'à son complexe de fractionnement et de stockage à Mont Belvieu, au Texas, a-t-il déclaré mardi.

Le Speedway NGL Pipeline devrait coûter environ 1,6 milliard de dollars et aura une capacité initiale d'environ 500 000 barils par jour.

L'oléoduc de 30 pouces de diamètre devrait être mis en service au troisième trimestre 2027.

L'exploitant du gazoduc construira également une usine de traitement du gaz naturel, appelée Yeti, dans le bassin Permien du Delaware, au Texas, d'une capacité de 275 millions de pieds cubes par jour.

En comptant l'usine Yeti, Targa construit cinq usines de traitement de gaz dans le bassin Permien, qui seront en service dans deux ans.

La société a également déclaré qu'elle construirait un gazoduc de 35 miles pour relier plusieurs de ses usines de traitement dans le Permian Midland, et qu'elle convertirait un gazoduc existant de 55 miles au service du gaz naturel, formant le système Buffalo Run qui relie ses réseaux intra-bassin du Midland et du Delaware.

Targa prévoit que les dépenses d'investissement totales nettes de croissance pour 2025 s'élèveront à environ 3,3 milliards de dollars.

La société fournit du gaz naturel et des LGN aux principaux marchés grâce à son réseau d'actifs de collecte et de traitement dans le bassin permien, le schiste d'Eagle Ford, le schiste de Bakken et d'autres grandes régions pétrolières et gazières des États-Unis.

L'entreprise transporte, traite et fractionne les LGN en composants tels que l'éthane, le propane et le butane.

