Targa Resources progresse après qu'Exxon a revu à la hausse ses plans de production dans la région du Permien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions cotées en bourse de l'opérateur de pipelines Targa Resources TRGP.N ont augmenté de 3 % à 183,54 $

** RBC Capital Markets estime que la mise à jour des perspectives d'Exxon Mobil XOM.N pour 2026 est bénéfique pour TRGP

** Le plan de XOM prévoit maintenant un doublement de la production du bassin Permien à ~2,5 millions de barils de pétrole par jour, ce qui représente une augmentation de 200 000 boepd par rapport au plan précédent

** RBC note que Targa est exposé aux producteurs les plus importants et les mieux capitalisés du bassin Permien, qui forent généralement en dépit des fluctuations des prix des matières premières à court terme

** Le renforcement des perspectives de production et d'exportation à long terme d'Exxon entraînera des volumes plus élevés et plus durables dans le réseau intermédiaire de Targa dans le bassin Permien et sur la côte du Golfe du Mexique

** 21 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; le PT médian est de 200 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, TRGP est en hausse de 3,1 % depuis le début de l'année