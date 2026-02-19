Targa Resources dépasse les estimations de son bénéfice trimestriel de base grâce à l'augmentation des volumes de gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de gazoducs Targa Resources TRGP.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice de base ajusté du quatrième trimestre jeudi, grâce à une augmentation de la demande et des volumes de transport de gaz naturel et de liquides de gaz naturel à travers ses systèmes.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de plus de 11 % en séquentiel au quatrième trimestre, brisant une série de baisse qui avait commencé au deuxième trimestre, sous l'effet d'une demande accrue et d'une augmentation des volumes transportés par gazoduc.

Les entreprises du secteur intermédiaire aux États-Unis, telles que Targa et Kinder Morgan KMI.N , bénéficient de la forte production de pétrole et de gaz dans le bassin permien, de la hausse de la demande de gaz naturel alimentée par les exportations de gaz naturel liquéfié et de l'augmentation de la production d'électricité liée aux opérations d'IA, au minage de crypto-monnaies et aux centres de données.

Targa prévoit de continuer à bénéficier de la croissance de son empreinte permienne, qui devrait entraîner des volumes records de transport par pipeline de LGN, de fractionnement et d'exportation de gaz de pétrole liquéfié en 2026.

En outre, Targa prévoit de mettre en service l'usine Falcon II dans la région permienne du Delaware au cours du premier trimestre.

Les ventes trimestrielles totales de gaz naturel ont augmenté de 6,2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,96 milliards d'unités thermiques britanniques par jour (BBtu/d), tandis que les volumes de transport de LGN par pipeline ont augmenté d'environ 20,3 % pour atteindre 1 048,7 milliers de barils par jour (MBbl/d).

Les ventes de LGN se sont élevées à 1,26 milliard de barils par jour au cours du trimestre considéré, contre 1,23 milliard de barils par jour un an plus tôt.

Les LGN sont des hydrocarbures liquides tels que l'éthane, le propane et le butane, qui sont utilisés comme combustibles pour le chauffage, la réfrigération et le mélange d'essence, entre autres.

Targa prévoit que les bénéfices de base ajustés pour l'année en cours se situeront entre 5,4 et 5,6 milliards de dollars, ce qui correspond à l'estimation moyenne des analystes de 5,5 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice de base ajusté de 1,34 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre des estimations de 1,27 milliard de dollars par les analystes.