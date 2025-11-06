Tapestry relève ses objectifs annuels grâce à l'engouement pour le Tabby qui alimente les ventes de sacs à main

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juveria Tabassum

Les efforts de Tapestry TPR.N pour protéger les marges contre les tarifs douaniens, une ligne de produits Kate Spade allégée et une forte demande de la génération Z pour les sacs à main Tabby de Coach ont permis à la société de relever ses objectifs annuels de bénéfices et de ventes jeudi.

Les entreprises de luxe abordable s'appuient sur la demande des consommateurs plus aisés de la génération Z qui dépensent de manière sélective pour des choses agréables à posséder, tandis que les entreprises qui s'adressent davantage aux acheteurs à faible revenu connaissent un recul en raison de l'incertitude économique et de problèmes tels que le retour du remboursement des prêts étudiants.

Tapestry et les entreprises d'habillement telles que Under Armour UAA.N et Ralph Lauren RL.N redoublent d'efforts en matière de positionnement haut de gamme et de ventes à plein tarif afin de protéger leurs marges.

Tapestry, qui importe de pays frappés par des droits de douane tels que l'Inde, le Vietnam et le Cambodge, a également surmonté les pressions exercées par les taxes sans augmenter ses prix, aidée par la demande pour ses sacs Tabby à plus forte marge qui se vendent jusqu'à 750 dollars, a déclaré la directrice générale Joanne Crevoiserat à l'agence Reuters.

Si l'Amérique du Nord représente toujours la majorité de ses ventes totales, Tapestry tente également de stimuler la demande sur des marchés clés tels que la Chine, où les ventes ont rebondi à 19 %, et l'Europe, qui a enregistré un bond de 32 % au cours du trimestre.

La société a relevé son objectif de marge annuelle et a fait état d'une augmentation de 200 points de base des marges d'exploitation ajustées au premier trimestre. Elle est restée fidèle à ses prévisions antérieures selon lesquelles les tarifs douaniers auraient un impact d'environ 230 points de base sur sa marge d'exploitation annuelle.

Les ventes de Coach, qui fabrique les sacs à bandoulière Tabby et représente près de 85 % du chiffre d'affaires total de Tapestry, ont bondi de 21 % à taux de change constant, après une hausse de 13 % au cours du trimestre précédent.

Chez Kate Spade, où les ventes ont chuté pendant près de trois ans, Tapestry réduit le nombre de sacs à main qu'elle propose d'environ 30 %, mais investit dans des lignes de produits plus fraîches telles que les sacs croisés de sa collection d'automne de cette année, dont le prix est supérieur à 300 dollars.

Au cours du trimestre écoulé, le chiffre d'affaires net de Kate Spade a chuté de 9 %, mais s'est amélioré par rapport au trimestre précédent.

"Nous sommes disciplinés en ce qui concerne les remises (chez Kate Spade). Nous savons que cela érode la santé et le désir de la marque, et nous savons que cela aura un impact sur le chiffre d'affaires, mais nous prenons les mesures nécessaires pour rétablir les fondements de la marque", a déclaré la directrice générale Joanne Crevoiserat.

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 compris entre 5,45 et 5,60 dollars, contre un objectif précédent de 5,30 à 5,45 dollars.

En excluant la marque Stuart Weitzman, qu'elle a vendue à Caleres CAL.N au début de l'année, Tapestry prévoit une croissance des revenus de 7 % à 8 %, supérieure à son objectif précédent d'une augmentation à un taux moyen à un chiffre.

Les ventes nettes trimestrielles ont atteint 1,70 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,64 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action de 1,38 $ a également dépassé les estimations de 1,26 $.