Tapestry, propriétaire de Coach, vise les marchés internationaux pour 70 % de sa croissance

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Tapestry TPR.N prévoit qu'environ 70 % de sa croissance au cours des prochaines années proviendra des marchés internationaux, les projets d'expansion du propriétaire de la marque de sacs à main Coach étant axés sur la Chine et l'Europe.

“Notre pénétration est actuellement relativement faible sur les marchés internationaux”, a déclaré lundi à Reuters la directrice générale de Tapestry, Joanne Crevoiserat.

La Chine représente environ 15 % de l'activité de la société américaine, mais offre un potentiel considérable, en particulier auprès des jeunes consommateurs.

“Le potentiel est bien plus important si l'on considère la population chinoise, en particulier les jeunes consommateurs”, a déclaré Mme Crevoiserat, ajoutant que Tapestry vise à être le premier achat de sac de luxe, ce qui contribue à fidéliser la clientèle à long terme.

Les ventes de Tapestry en Chine ont connu une croissance à deux chiffres au cours des deux dernières années, alors même que le marché des sacs à main était en réalité en perte de vitesse, a-t-elle ajouté.

“Nous voyons une formidable opportunité de poursuivre notre croissance sur ce marché”, a-t-elle déclaré en marge du sommet “Business of Luxury” du Financial Times en Italie, ajoutant que le groupe augmentait ses investissements dans la région.

En Europe, qui représente environ 6 % du chiffre d'affaires total, Tapestry a réorienté sa stratégie, passant d'une demande tirée par le tourisme à celle des jeunes consommateurs et de la clientèle locale.

Interrogée sur d'éventuelles fusions-acquisitions, Mme Crevoiserat a déclaré lors de l'événement que Tapestry se concentrait sur la croissance organique, en s'appuyant sur la dynamique de Coach et en relançant la croissance chez Kate Spade.