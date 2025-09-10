Tapestry, la société mère de Coach, prévoit de compenser les coûts des droits de douane d'ici 2028 et envisage un rachat de 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Neil J Kanatt et Savyata Mishra

Tapestry TPR.N s'attend à atténuer totalement l'impact des tarifs douaniers américains actuels d'ici l'exercice 2028, ont déclaré les dirigeants lors de leur journée investisseurs mercredi, alors que le distributeur a annoncé des plans de rachat d'actions d'une valeur de 3 milliards de dollars au cours de cette période.

L'entreprise, dont les sacs à main et accessoires en cuir sous les marques Coach et Kate Spade sont fabriqués dans des pays tels que le Vietnam, le Cambodge et l'Inde, est en passe de supporter les coûts des droits de douane du président américain Donald Trump .

Les tarifs douaniers devraient coûter à l'entreprise environ 160 millions de dollars au cours de l'exercice 2026, avait prévenu Tapestry sur le mois dernier, ajoutant que les taxes nuiraient particulièrement à la marque Kate Spade.

"Nous continuerons à faire des progrès et en fait à augmenter les marges brutes et d'exploitation au cours de l'exercice 27 et au-delà, et nous atténuerons pleinement les impacts des droits de douane au cours de cette période de trois ans", a déclaré le directeur financier Scott Roe aux investisseurs lors de l'appel téléphonique de mercredi.

La société a déclaré que la dynamique de Coach - le plus grand moteur de revenus de Tapestry - devrait augmenter les ventes de la marque à environ 10 milliards de dollars à long terme. Kate Spade devrait renouer avec une "croissance rentable du chiffre d'affaires" d'ici à l'exercice 2027.

"Nous avons mis en place un certain nombre d'actions qui auront un impact encore plus important sur les coûts des droits de douane ... . Nous sommes donc très confiants dans notre capacité à augmenter les marges brutes, même avec l'impact des tarifs douaniers", a déclaré Joanne Crevoiserat, directrice générale de Tapestry, à Reuters.

Tapestry prévoit que le chiffre d'affaires annuel augmentera d'un pourcentage moyen à un chiffre au cours des exercices 2027 et 2028, et que le bénéfice ajusté par action connaîtra une croissance à deux chiffres chaque année, en tenant compte des politiques commerciales à partir du 1er août et de la fin de l' exemption tarifaire "de-minimis" sur les biens de faible valeur.

Les actions de la société ont perdu jusqu'à 3,4 % dans les échanges de l'après-midi. L'action a augmenté de 60 % depuis le début de l'année.