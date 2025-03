Tapestry: extension d'un partenariat Coach-Interparfums information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - Fort du succès des lancements des lignes féminines et masculines Coach et Coach Dreams, Interparfums annonce une extension de son partenariat avec Coach pour une nouvelle période de cinq ans portant ainsi la licence jusqu'au 30 juin 2031.



Pour rappel, les deux sociétés ont signé en 2015 un contrat de licence mondial et exclusif en vue de la création, de la fabrication et de la distribution de parfums sous la marque Coach, appartenant au groupe Tapestry, à effet jusqu'au 30 juin 2026.



Dans le cadre de ce renouvellement, deux nouvelles extensions importantes de la ligne Coach verront le jour en 2025 et permettront de poursuivre le développement mondial de la marque dans l'univers de la parfumerie.





