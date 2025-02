Tapestry: accord pour céder Stuart Weitzman information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 14:23









(CercleFinance.com) - Tapestry annonce avoir conclu un accord définitif pour céder sa marque de chaussures Stuart Weitzman à Caleres, pour un montant de 105 millions de dollars en numéraire, sous réserve d'ajustements usuels.



'De façon importante, cette transaction assure que toutes nos marques sont positionnées pour le succès à long terme et que nous maintenons une attention toute particulière sur nos plus grandes opportunités de création de valeur', explique sa CEO Joanne Crevoiserat.



Le groupe de mode new-yorkais, maison-mère aussi des marques Coach et Kate Spade, précise que cette transaction devrait être finalisée au cours de l'été 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.





