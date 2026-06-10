Tango Therapeutics en hausse avant l'ouverture de la Bourse après une levée de fonds par émission d'actions portée à 600 millions de dollars

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10 juin - ** L'action de Tango Therapeutics TNGX.O a progressé de 1% à 31,87 $ lors des échanges avant l'ouverture mercredi, après l'annonce d'une augmentation de la taille de son placement secondaire à 600 millions de dollars

** La société de biotechnologie a vendu mardi soir environ 18,2 millions d'actions et des bons de souscription préfinancés permettant d'acheter environ 1,8 million d'actions à 30 dollars, soit une décote de 4,9% par rapport au dernier cours de clôture ** Lundi, l'action TNGX a bondi de 53% après que le vopimétostat, le médicament expérimental de la société contre le cancer du pancréas, associé au daraxonrasib de Revolution Medicines RVMD.O , a affiché de solides résultats préliminaires dans le cadre d'une petite étude

** Par la suite, TNGX a lancé en fin de journée lundi une offre publique de 500 millions de dollars ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour la R&D, les dépenses liées à l'essai pivot et la préparation de la commercialisation potentielle d'un ou plusieurs de ses produits candidats, entre autres, conformément au prospectus

** JP Morgan, Leerink, Cantor Fitzgerald et Stifel sont les co-chefs de file

** TNGX, basée à Boston, dans le Massachusetts, compte environ 144,6 millions d'actions en circulation

** L'action TNGX a clôturé en hausse de 2% mardi avant d'atteindre un record intrajournalier de 32,79 $. À la clôture, l'action affichait une hausse de 256% depuis le début de l'année

** La note moyenne de 12 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 36 $, selon les données de LSEG