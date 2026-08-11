Tango recule après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu

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11 août - ** L'action de la société de développement de médicaments Tango Therapeutics TNGX.O recule de 3,3 % à 26,75 dollars ** La société annonce une perte de 37 cents par action au deuxième trimestre , contre une estimation moyenne des analystes de 31 cents par action, selon les données de LSEG ** TNGX n' a déclaré aucun chiffre d'affaires issu de partenariats pour le trimestre clos le 30 juin 2026, invoquant la fin de son partenariat et de ses activités de recherche avec Gilead GILD.O ** La société avait enregistré un chiffre d'affaires issu de collaborations de 3,2 millions de dollars pour la même période en 2025 ** En juin, TNGX a indiqué que son médicament, le vopimétostat, testé en association avec le daraxonrasib d' RVMD.O , développé par Revolution Medicines, avait entraîné une réduction de la taille des tumeurs chez 11 des 12 patients atteints d'un type de cancer du pancréas ayant déjà fait l'objet d'un traitement ** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a plus que triplé depuis le début de l'année