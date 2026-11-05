Tandem Diabetes Care nomme Jeannette Bankes au poste de directrice générale ; le cours de l'action s'envole

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5 novembre - ** L'action de Tandem Diabetes Care TNDM.O progresse de 9,3 % à 19,66 dollars en séance prolongée

** La société nomme Jeannette Bankes au poste de présidente-directrice générale et membre de son conseil d'administration, à compter du 16 novembre

** Mme Bankes succédera à John Sheridan, qui prendra sa retraite fin 2026 après plus d’une décennie au service de Tandem

** Par ailleurs, TNDM affiche un chiffre d'affaires de 283,7 millions de dollars au troisième trimestre, contre des estimations des analystes de 265,92 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le fabricant de pompes à insuline réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, comprises entre environ 1,065 milliard et 1,085 milliard de dollars, contre des estimations de 1,072 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 18,2 % depuis le début de l'année