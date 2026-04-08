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Tamboran Resources s'effondre à la suite de la vente d'actions avec une forte décote
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions cotées aux États-Unis du producteur australien de gaz naturel Tamboran Resources TBN.N chutent de 22,3 % avant bourse à 35,25 $ après l'annonce d'une augmentation de capital ** La société a annoncé mardi en fin de journée le prix d'une offre publique d'environ 3 millions d'actions à 35 $ pour un produit brut de 103,5 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 22,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** TBN réalise également une offre simultanée de droits institutionnels directs enregistrés avec RBC en tant qu'agent de placement

** La société a l'intention d'utiliser le produit net des offres pour financer des forages supplémentaires dans la zone pilote de Shenandoah, la délimitation des ressources dans la zone Orion et la zone centrale de développement de Beetaloo, les forages dans la zone EP 161, entre autres

** RBC et Wells Fargo sont les co-chefs de file de l'offre publique

** TBN a ~22,7 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions de TBN cotées aux États-Unis ont augmenté de 66,5 % depuis le début de l'année, dont 46 % au cours du dernier mois

** 4 analystes sur 5 recommandent d'« acheter » l'action, 1 recommande de la « conserver »; le prix cible (PT) médian est de 59 $, selon les données de LSEG

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