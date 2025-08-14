 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
42 649,26
0,00%
Talos Energy nomme Zachary Dailey directeur financier
14/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Talos Energy TALO.N a annoncé jeudi la nomination de Zachary Dailey au poste de directeur financier à compter du 18 août.

