L'Europe vue dans le vert, risque de "shutdown" aux USA

Ancienne Bourse de Paris

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert lundi à l'ouverture, alors que les investisseurs se préparent à une possible fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"), qui retarderait la publication du rapport sur l'emploi pour le mois de septembre et d'une série d'autres données clés.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,5% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,41% pour le Dax à Francfort, de 0,39% pour le FTSE à Londres et de 0,49% pour le Stoxx 600.

En ce début de semaine, tous les regards se tournent vers les Etats-Unis. Le président américain Donald Trump rencontrera lundi les principaux dirigeants démocrates et républicains du Congrès afin de discuter de la prolongation du financement du gouvernement.

Sans accord, un "shutdown" débuterait mercredi, date à laquelle les nouveaux droits de douane américains sur les poids-lourds, les produits pharmaceutiques et bien d'autres entreront en vigueur, même si une grande confusion règne encore quant à leur champ d'application exact et à la question de savoir si les accords nationaux existants prévaudront.

Une fermeture prolongée pourrait laisser la Réserve fédérale américaine (Fed) dans l'incertitude quant à l'état de l'économie lorsqu'elle se réunira le 29 octobre.

"Si la fermeture se prolonge au-delà de la réunion de la Fed, celle-ci s'appuiera sur des données privées pour prendre ses décisions politiques", selon les analystes de BofA. "À la marge, nous pensons que cela pourrait réduire la probabilité d'une baisse en octobre, mais seulement de façon marginale".

Les marchés tablent sur une probabilité de 90% d'une baisse des taux de la Fed en octobre, avec environ 65% de probabilité d'une autre baisse en décembre.

Par ailleurs, il existe également beaucoup d'incertitudes quant à l'issue d'une réunion des généraux et amiraux américains qui se tiendra mardi à Quantico, en Virginie, à l'initiative du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, et à laquelle le locataire de la Maison blanche devrait participer.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère hausse vendredi après des données sur l'inflation aux Etats-Unis globalement conformes aux attentes et qui n'ont pas remis en cause les anticipations de baisses de taux directeurs.

L'indice Dow Jones a gagné 299,97 points, soit 0,65%, à 46.247,29.

Le S&P-500, plus large, a pris 38,98 points, soit 0,59%, à 6.643,70.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 99,37 points (+0,44%) à 22.484,06.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo baisse de 0,73%, s'éloignant des niveaux records atteints la semaine dernière, alors que de nombreuses actions ont perdu leur droit au dividende.

Les actions chinoises et hongkongaises progressent lundi, les titres des constructeurs automobiles et des entreprises du secteur de l'énergie solaire ayant bondi après que les mesures prises par Pékin pour mettre fin à la guerre des prix ont commencé à produire leurs effets.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,13% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,47%.

La Bourse de Hong Kong avance de 1,4%.

TAUX

Les rendements américains baissent lundi.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 2,7 points de base à 4,1600%. Le deux ans abandonne 1,0 point de base à 3,6369%.

CHANGES

Le dollar est en baisse lundi, dans l'attente d'une série de publications économiques américaines qui pourraient apporter davantage de clarté sur la trajectoire des taux de la Fed, tandis que le risque croissant d'un arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis était également au centre de l'attention.

Le dollar perd 0,24% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,25% à 1,1730 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole chutent lundi après que la région du Kurdistan irakien a repris ses exportations de pétrole brut via la Turquie au cours du week-end et que l'Opep+ a prévu une nouvelle augmentation de la production pétrolière en novembre, augmentant ainsi l'offre mondiale.

Le Brent perd 0,43% à 69,83 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,61% à 65,32 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)