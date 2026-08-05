Talen Energy revoit à la hausse ses prévisions d'Ebitda ajusté pour l'exercice 2026; le cours de l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action du producteur d'électricité Talen Energy

TLN.O a progressé de 1,6% à 335 dollars lors des négociations après clôture

** TLN relève ses prévisions d'Ebitda ajusté pour l'exercice 2026, les portant à une fourchette comprise entre 2,02 milliards et 2,22 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 1,75 milliard à 2,05 milliards de dollars

** La société affiche toutefois une perte nette au deuxième trimestre en raison d’une hausse des charges d’intérêts, qui a compensé l’augmentation des revenus liés à la capacité, à l’énergie et aux autres activités

** La société affiche une perte nette trimestrielle de 92 millions de dollars, contre un bénéfice de 72 millions de dollars un an plus tôt

** À la clôture d'hier, TLN affichait une baisse de 12% depuis le début de l'année