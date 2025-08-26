Talen Energy rejoint l'indice S&P MidCap 400 ; les actions sont en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de l'entreprise de services publics Talen Energy TLN.O augmentent de 4,6 % à 371,99 $ dans les échanges prolongés

** La société rejoindra l'indice S&P MidCap 400

** TLN rejoindra l'indice le 28 août

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 76,5 % depuis le début de l'année