Talen Energy : hausse des prévisions de Jefferies
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de la société de services publics Talen Energy TLN.O augmentent de 4,1 % à 405,97 $ après que Jefferies a relevé son objectif de prix de 436 $ à 448 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 15 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La nouvelle cible de prix représente une hausse de 15 % par rapport au cours de clôture de l'action

** La société de courtage indique que les actions de TLN se sont négociées à la hausse en raison de l'inclusion de la sensibilité aux transactions de centres de données sur le gaz naturel dans la présentation de la journée des investisseurs

** Jefferies estime que TLN est bien positionné pour bénéficier d'une variété de tendances en matière d'énergie, y compris la demande croissante d'électricité provenant principalement des centres de données et la valeur croissante de la capacité ferme

** 14 des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 1 à "conserver"; leur prévision médiane est de 410 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~102 % depuis le début de l'année

