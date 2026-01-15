Talen Energy achète 2,6 GW de centrales à gaz à Energy Capital pour 3,45 milliards de dollars

Talen Energy TLN.O a déclaré jeudi qu'elle achèterait environ 2,6 gigawatts de capacité de production au gaz naturel à la société de capital-investissement Energy Capital Partners pour 3,45 milliards de dollars, doublant ainsi sa production annuelle prévue et renforçant sa position sur le marché PJM qui opère dans le Mid-Atlantic et le Midwest des États-Unis.

Les actions de Talen ont augmenté d'environ 10 % dans les échanges avant bourse.

La demande d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des niveaux record en 2026 , en raison de la croissance rapide des centres de données sur l'IA et les crypto-monnaies, ainsi que de l'électrification accrue des foyers et des entreprises, ce qui pousse les producteurs d'électricité américains à augmenter la production d'électricité à partir de gaz.

L'accord de Talen avec Energy Capital comprend le Waterford Energy Center et la Darby Generating Station dans l'Ohio, ainsi que la centrale électrique de Lawrenceburg dans l'Indiana.

Le producteur d'électricité a déclaré que l'accord comprenait environ 2,55 milliards de dollars en espèces et environ 900 millions de dollars en actions.

"Lorsque cette transaction sera achevée, Talen aura approximativement doublé sa production annuelle prévue en l'espace de deux ans, diversifié de manière significative son parc et augmenté de manière significative son flux de trésorerie disponible par action", a déclaré le président de Talen, Terry Nutt.

Talen a déclaré que l'opération, qui devrait être conclue au cours du second semestre 2026, aura un effet relutif immédiat sur le flux de trésorerie disponible ajusté par action de plus de 15 % par an jusqu'en 2030.

La société avait précédemment acquis deux centrales électriques en 2025 pour 3,5 milliards de dollars dans le cadre de sa stratégie de "volant d'inertie" visant à accroître la capacité de base et à desservir les centres de données à grande échelle.