 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Minneapolis: Trump menace d'invoquer une loi d'exception après de nouveaux heurts
information fournie par AFP 15/01/2026 à 16:39

Des policiers fédéraux font face à des manifestants mercredi 14 janvier à Minneapolis ( AFP / Octavio JONES )

Des policiers fédéraux font face à des manifestants mercredi 14 janvier à Minneapolis ( AFP / Octavio JONES )

Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants faisant suite à un nouvel incident impliquant la police de l'immigration (ICE).

Alors que la ville est sous tension depuis la mort la semaine dernière d'une femme abattue par un agent lors d'une opération, un ressortissant vénézuélien a été blessé mercredi en fin de journée par un nouveau tir policier.

Selon le ministère de la Sécurité intérieure, les faits se sont déroulés au cours d'une altercation, alors que la victime, "en situation irrégulière", tentait de résister à son arrestation par la police fédérale.

Le policier a alors "tiré un coup de feu défensif pour protéger sa vie", touchant l'homme à la jambe, selon l'institution.

L'incident a déclenché une manifestation de quelques centaines de personnes qui ont fait face aux forces de l'ordre pendant plusieurs heures. Des mortiers d'artifice ont été tirés sur des agents.

Dans un message sur Truth Social, le président américain a réagi en menaçant d'invoquer l'"Insurrection Act" si "les politiciens corrompus du Minnesota ne respectent pas la loi et ne s'emploient pas à empêcher les agitateurs professionnels et les insurgés d'attaquer" les agents d'ICE.

Donald Trump a plusieurs fois menacé d'utiliser ce texte ces derniers mois, notamment après des décisions défavorables de la justice sur son utilisation de la Garde nationale, force militaire de réserve déployée dans plusieurs grandes villes pour lutter contre la criminalité et appuyer la police de l'immigration. Mais il n'a jamais mis sa menace à exécution jusqu'à présent.

- Précédent Rodney King -

Des manifestants protestent contre les méthodes de la police fédérale de l'immigration (ICE), le 14 janvier 2026 à Minneapolis. ( AFP / Octavio JONES )

Des manifestants protestent contre les méthodes de la police fédérale de l'immigration (ICE), le 14 janvier 2026 à Minneapolis. ( AFP / Octavio JONES )

L'"Insurrection Act", compilation de lois des XVIIIe et XIXe siècles, est une forme d'état d'urgence qui permet à l'Etat fédéral d'utiliser l'armée à des fins de maintien de l'ordre sur le territoire américain.

Il permet de contourner une loi, le "Posse Comitatus Act", qui interdit d'utiliser des militaires contre des citoyens américains.

L'"Insurrection Act" a été invoqué pour la dernière fois en 1992 par le président George Bush père à la demande du gouverneur républicain de Californie, confronté à des émeutes sans précédent à Los Angeles à la suite de l'acquittement des policiers qui avaient passé à tabac Rodney King, un automobiliste noir, l'année précédente.

Les autorités démocrates du Minnesota accusent le gouvernement de chercher à provoquer le chaos à Minneapolis en multipliant les opérations de contrôle et les arrestations, alors que la ville est sous tension maximale depuis la mort le 7 janvier de Renee Nicole Good, une Américaine de 37 ans.

Dans une vidéo, le gouverneur de l'Etat, Tim Walz, a dénoncé "le chaos, les perturbations et les traumatismes que le gouvernement fédéral fait subir à notre communauté", décrivant des interrogatoires porte-à-porte menés par des agents de l'ICE "armés, masqués et sous-entraînés".

Des centaines d'agents ont rejoint l'Etat en début de semaine, s'ajoutant aux quelque 2.000 qui y étaient déjà déployés.

Les démocrates réclament également que les responsabilités soient établies dans la mort de Renee Nicole Good, craignant que l'enquête du FBI ne toit totalement biaisée après que les principaux représentants de l'Etat, Donald Trump en tête, ont défendu la thèse de la légitime défense.

Mercredi les avocats de la famille de la victime ont annoncé l'ouverture d'une enquête civile dans cette affaire, une première étape pour une éventuelle action ultérieure contre l'Etat fédéral.

Donald Trump
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 16:44

    Si Trump fait tirer sur les civils, l'Iran va-t-il intervenir ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:42 

    La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est "formidable" pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

  • Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:37 

    Un cri strident déchire l'aube alors que les chimpanzés sauvages de la savane de Fongoli, au mode de vie unique, se réveillent, dans cette région sahélienne des confins du Sénégal, où une primatologue et son équipe mènent un travail pionnier d'observation.

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson: un outil 3D au service de la chirurgie esthétique
    information fournie par Zonebourse 15.01.2026 16:34 

    Le géant de la santé mise sur la simulation numérique pour lever les freins psychologiques à la chirurgie mammaire et accélérer le processus de décision des patientes. Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour

  • Entrée du NYSE Wall Street à New York
    Wall Street rebondit avec TSMC, la "tech" et les banques
    information fournie par Reuters 15.01.2026 16:32 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi après le bénéfice trimestriel record publié par TSMC qui a déclenché un rallye dans le ‍segment des semi-conducteurs, tandis que le marché analyse les comptes financiers de Morgan Stanley et de Goldman Sachs, dernières ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank