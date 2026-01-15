Minneapolis: Trump menace d'invoquer une loi d'exception après de nouveaux heurts

Des policiers fédéraux font face à des manifestants mercredi 14 janvier à Minneapolis ( AFP / Octavio JONES )

Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants faisant suite à un nouvel incident impliquant la police de l'immigration (ICE).

Alors que la ville est sous tension depuis la mort la semaine dernière d'une femme abattue par un agent lors d'une opération, un ressortissant vénézuélien a été blessé mercredi en fin de journée par un nouveau tir policier.

Selon le ministère de la Sécurité intérieure, les faits se sont déroulés au cours d'une altercation, alors que la victime, "en situation irrégulière", tentait de résister à son arrestation par la police fédérale.

Le policier a alors "tiré un coup de feu défensif pour protéger sa vie", touchant l'homme à la jambe, selon l'institution.

L'incident a déclenché une manifestation de quelques centaines de personnes qui ont fait face aux forces de l'ordre pendant plusieurs heures. Des mortiers d'artifice ont été tirés sur des agents.

Dans un message sur Truth Social, le président américain a réagi en menaçant d'invoquer l'"Insurrection Act" si "les politiciens corrompus du Minnesota ne respectent pas la loi et ne s'emploient pas à empêcher les agitateurs professionnels et les insurgés d'attaquer" les agents d'ICE.

Donald Trump a plusieurs fois menacé d'utiliser ce texte ces derniers mois, notamment après des décisions défavorables de la justice sur son utilisation de la Garde nationale, force militaire de réserve déployée dans plusieurs grandes villes pour lutter contre la criminalité et appuyer la police de l'immigration. Mais il n'a jamais mis sa menace à exécution jusqu'à présent.

- Précédent Rodney King -

Des manifestants protestent contre les méthodes de la police fédérale de l'immigration (ICE), le 14 janvier 2026 à Minneapolis. ( AFP / Octavio JONES )

L'"Insurrection Act", compilation de lois des XVIIIe et XIXe siècles, est une forme d'état d'urgence qui permet à l'Etat fédéral d'utiliser l'armée à des fins de maintien de l'ordre sur le territoire américain.

Il permet de contourner une loi, le "Posse Comitatus Act", qui interdit d'utiliser des militaires contre des citoyens américains.

L'"Insurrection Act" a été invoqué pour la dernière fois en 1992 par le président George Bush père à la demande du gouverneur républicain de Californie, confronté à des émeutes sans précédent à Los Angeles à la suite de l'acquittement des policiers qui avaient passé à tabac Rodney King, un automobiliste noir, l'année précédente.

Les autorités démocrates du Minnesota accusent le gouvernement de chercher à provoquer le chaos à Minneapolis en multipliant les opérations de contrôle et les arrestations, alors que la ville est sous tension maximale depuis la mort le 7 janvier de Renee Nicole Good, une Américaine de 37 ans.

Dans une vidéo, le gouverneur de l'Etat, Tim Walz, a dénoncé "le chaos, les perturbations et les traumatismes que le gouvernement fédéral fait subir à notre communauté", décrivant des interrogatoires porte-à-porte menés par des agents de l'ICE "armés, masqués et sous-entraînés".

Des centaines d'agents ont rejoint l'Etat en début de semaine, s'ajoutant aux quelque 2.000 qui y étaient déjà déployés.

Les démocrates réclament également que les responsabilités soient établies dans la mort de Renee Nicole Good, craignant que l'enquête du FBI ne toit totalement biaisée après que les principaux représentants de l'Etat, Donald Trump en tête, ont défendu la thèse de la légitime défense.

Mercredi les avocats de la famille de la victime ont annoncé l'ouverture d'une enquête civile dans cette affaire, une première étape pour une éventuelle action ultérieure contre l'Etat fédéral.