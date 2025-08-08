 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Take-Two: relèvement d'objectifs pour l'exercice
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 10:28

(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Take-Two Interactive indique anticiper désormais un net bookings entre 6,05 et 6,15 milliards de dollars pour l'ensemble de son exercice 2025-26, et non plus entre 5,9 et six milliards.

L'éditeur de jeux vidéo dévoile une perte nette de 11,9 millions de dollars au titre de son premier trimestre 2025-26, soit 0,07 dollar par action, alors que les analystes espéraient en général un BPA positif sur la période.

Ses revenus ont augmenté de 12% à 1,5 milliard de dollars et son net bookings s'est accru de 17% à 1,42 milliard, les franchises NBA et Grand Theft Auto ayant de nouveau figuré parmi ses principaux contributeurs à ces chiffres.

'À l'approche du pipeline le plus ambitieux de notre histoire, nous avons une confiance exceptionnelle dans nos perspectives pluriannuelles et notre capacité à générer des retours significatifs aux actionnaires', affirme son PDG Strauss Zelnick.

Valeurs associées

TAKE-TWO INTERACTIVE
226,4900 USD NASDAQ -0,32%
