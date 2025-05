Take-Two: lourde perte sur des dépréciations au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - Take-Two Interactive a dévoilé jeudi soir une perte nette de 3,73 milliards de dollars au titre de son dernier trimestre 2024-25, soit 21,08 dollars par action, correspondant à de lourdes charges de dépréciations de goodwill et d'actifs intangibles liés à des acquisitions.



L'éditeur de jeux vidéo a vu ses revenus augmenter de 13% à 1,58 milliard de dollars, et son net bookings s'accroitre de 17% à 1,58 milliard, les franchises NBA et Grand Theft Auto ayant figuré parmi ses principaux contributeurs à ces chiffres.



Revendiquant un net bookings de 5,65 milliards de dollars engrangé sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Take-Two indique l'anticiper entre 5,9 et six milliards pour 2025-26, 'reflétant la poursuite d'une dynamique positive', selon son CEO.



Cette fourchette-cible ressort néanmoins sous les attentes du consensus d'après Wedbush, qui incrimine le report du lancement de Grand Theft Auto VI à une date ferme du 26 mai 2026, au lieu de l'automne 2025 comme annoncé précédemment.





Valeurs associées TAKE-TWO INTERACTIVE 232,3400 USD NASDAQ 0,00%