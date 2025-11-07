Take Two Interactive décale une nouvelle fois la sortie de Grand Theft Auto VI

(AOF) - Take Two Interactive a annoncé qu'il décalait la sortie de Grand Theft Auto VI du 26 mai 2026 au 19 novembre 2026. L'éditeur de jeux vidéo avait déjà repoussé la sortie du prochain opus de sa franchise vedette en mai dernier. "Nous nous excusons d'allonger encore cette attente, déjà longue, mais ces mois supplémentaires nous permettront de finaliser le jeu avec le niveau de finition que vous êtes en droit d'attendre et que vous méritez," a déclaré Rockstar Games, le développeur du jeu.

En parallèle, Take-Two Interactive a relevé ses prévisions pour l'exercice 2026. Il cible des revenus ajustés (net bookings) entre 6,4 milliards de dollars et 6,5 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté entre 3,09 dollars et 3,34 dollars. L'éditeur de jeux vidéo ciblait auparavant de 6,05 à 6,15 milliards de dollars de net bookings. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action était anticipé entre 2,60 et 2,81 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS