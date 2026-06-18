Take-Two en hausse alors que Rockstar annonce la date de précommande de « GTA VI »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 juin - ** L'action de l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive TTWO.O progresse de 5,2% à 240 dollars
** Rockstar Games annonce que les précommandes de « Grand Theft Auto VI » débuteront le 25 juin
** Les joueurs attendent ce nouvel opus depuis plus de 13 ans
** Cela devrait confirmer le lancement de l'entreprise le 19 novembre, après de nombreux reports
** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse d’environ 7% depuis le début de l’année
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