Take Five : Six mois de guerre

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Les dirigeants des principales banques centrales du monde se réunissent à Jackson Hole la semaine prochaine dans un contexte de nervosité, six mois après le début de la guerre en Iran et alors que les marchés obligataires sont secoués par une vague de ventes de titres de dette américaine à long terme qui a poussé le Trésor américain à intervenir.

En dehors du Wyoming, l'actualité ne manque pas: des chiffres de l'inflation à travers le monde aux résultats de Nvidia NVDA.O , en passant par la décision de la Banque centrale sud-coréenne sur les taux d'intérêt et le référendum islandais sur la reprise des négociations d'adhésion à l'UE.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Howard Schneider à Washington, Laura Matthews à New York, Stine Jacobsen à Copenhague, Gregor Stuart Hunter à Singapour et Samuel Indyk à Londres.

1/ À LA PÊCHE

Réflexion approfondie ou propos provocateurs? Tel est le choix auquel est confronté Kevin Warsh, président de la Fed, alors qu’il prépare son discours d’ouverture au symposium de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming: exposer ses idées sur la réforme de la banque centrale, ou s’en tenir aux aspects concrets de la politique monétaire et à la question de savoir si les taux vont augmenter.

Alors que le rassemblement débute ce jeudi, réunissant les dirigeants des banques centrales du monde entier, l’auditoire auquel s’adressera M. Warsh ne pourrait guère être plus influent.

M. Warsh a consacré ses premières semaines à la présidence à se pencher sur les problèmes structurels à long terme auxquels est confrontée l’économie américaine. Mais les investisseurs, qui digèrent encore la vague de ventes d’obligations , ont soif d’indications sur la situation actuelle.

Warsh a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas dévoiler son jeu, mais il pourrait bien constater que sa politique de “non-orientation” devient un handicap.

2/ SURVEILLANCE DE L’INFLATION

La fermeture prolongée du détroit d’Ormuz et la hausse progressive des prix du brut alimentent les inquiétudes concernant les perspectives d’inflation mondiale.

Le Brent LCOc1 s’apprête à enregistrer une deuxième semaine consécutive de hausse et sa sixième progression en huit semaines, mais c’est la flambée des prix des produits raffinés qui retient de plus en plus l’attention à l’approche des mois les plus froids dans l’hémisphère nord.

Les prix européens du diesel LGOc1 ont bondi de plus de 70% depuis le début de la guerre en février; l’essence aux États-Unis RBc1 a augmenté de 60%. Avec la réduction de la production des raffineries au Moyen-Orient , en Russie , en Asie de l’Est et ailleurs, l’inflation liée à l’énergie semble bien partie pour perdurer.

Une image plus claire de l’inflation mondiale devrait se dessiner dans les prochains jours, avec la publication mercredi des données australiennes, puis vendredi celles de la France, de l’Espagne et de Tokyo. Une attention particulière sera portée à l’indice PCE “core” américain mercredi, qui devrait s’établir au-dessus de l’objectif de 2% de la Fed pour le 65e mois consécutif.

3/ LE POINT SUR LES PUCES

Après quelques jours mouvementés pour les valeurs technologiques, les investisseurs auront une nouvelle lecture de l’essor des dépenses dans l’intelligence artificielle, qui a contribué à propulser les marchés vers des sommets historiques, lorsque Nvidia publiera ses résultats du deuxième trimestre mercredi.

Le fabricant de puces, dont les processeurs sont au cœur du développement de l’IA, est largement considéré comme un baromètre tant des investissements dans l’IA que du sentiment général envers le secteur technologique. Ses résultats pourraient aider à déterminer si l’enthousiasme pour l’IA reste suffisamment fort pour soutenir des valorisations élevées, après une récente vague de ventes sur les valeurs technologiques , en partie due à la hausse des rendements obligataires .

Les investisseurs se concentreront sur la demande des principaux fournisseurs de services cloud, dont les dépenses ont alimenté la croissance rapide de Nvidia. Des signes indiquant que les clients intensifient leurs déploiements d’IA ou leurs plans de dépenses pourraient renforcer l’idée que le cycle d’investissement a encore de beaux jours devant lui.

4/SÉOUL EN QUÊTE DE SIGNAL La banque centrale sud-coréenne se réunit jeudi, les marchés guettant les signes indiquant que les décideurs politiques sont prêts à donner suite à la première hausse des taux d’intérêt de juillet en trois ans et demi.

L’inflation s’est ralentie à 2,8% en rythme annualisé ce mois-là, mais reste toujours supérieure à l’objectif, la demande de puces liées à l’IA continuant de soutenir l’économie.

La hausse des coûts d’emprunt pourrait accentuer la pression sur les actions sud-coréennes, qui se remettent encore de la vague de ventes de juin alimentée par l’effet de levier, tout en renforçant le won KRW= , qui s’est apprécié de plus de 10% ce mois-ci.

Le gouverneur Shin Hyun Song a indiqué qu'il privilégiait le maintien d'une politique monétaire restrictive pour contenir l'inflation, laissant entendre qu'une nouvelle hausse ne pouvait être exclue.

Par ailleurs, la banque centrale thaïlandaise se réunit mercredi, mais l’inflation étant nettement plus modérée, rares sont ceux qui s’attendent à une nouvelle évolution des taux cette année.

5/TESTER À NOUVEAU LES EAUX DE L'UE

Les Islandais se rendront aux urnes le 29 août pour un référendum visant à déterminer s’il faut relancer les négociations d’adhésion à l’UE, gelées depuis 2013, date à laquelle un gouvernement eurosceptique les avait mises en suspens.

Il ne s’agit pas d’un vote sur l’adhésion à l’Union elle-même. Tout accord éventuel nécessiterait encore un deuxième référendum. Pour l’instant, les sondages indiquent que le pays est divisé en deux camps égaux.

Sont en jeu les riches ressources naturelles de l’Islande, des taux d’intérêt exorbitants , un coût de la vie très élevé et, de plus en plus, des préoccupations en matière de sécurité suscitées par l’intérêt des États-Unis pour le Groenland voisin.

Un “oui” relancerait des négociations épineuses avec Bruxelles, la pêche constituant probablement le principal obstacle. Un “non” remettrait la question de l’UE au point mort et porterait un coup aux arguments en faveur de l’élargissement de l’Union.