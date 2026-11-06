Take Five : La technologie, entre effondrement et rebond

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les opérateurs des marchés financiers mondiaux abordent la semaine prochaine en espérant que la tempête qui secoue les valeurs technologiques s'apaise et qu'il n'y ait pas de nouvelle escalade dans la guerre en Iran qui ferait à nouveau flamber les cours du pétrole.

Des données clés aux États-Unis et en Chine seront également publiées, le sommet de la COP sur le climat organisé par l'ONU s'ouvre en Turquie, l'Europe s'apprête à mener des négociations acharnées pour désigner le prochain président de la BCE et une élection très serrée aura lieu ce week-end en Nouvelle-Zélande.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Dhara Ranasinghe, Alun John et Simon Jessop à Londres, Lewis Krauskopf à New York et Gregor Stuart Hunter à Singapour.

1/ LA MAISON DE LA DOULEUR

La victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis est le dernier coup dur porté au secteur des « Big Tech », autrefois considéré comme imparable.

La chute de 5 , 5 % du Nasdaq .IXIC jeudi était la plus forte depuis la débâcle du Jour de la Libération en avril 2025 et a fait disparaître 2 500 milliardsde dollars de cet indice à lui seul.

Les inquiétudes s’étaient déjà intensifiées concernant le coût stratosphérique du développement de l’IA. Aujourd’hui, après les élections de mi-mandat, la perspective d’une réglementation plus stricte susceptible de tout ralentir pèse tout autant.

Les victoires démocrates au Texas et en Géorgie ont reflété le rejet des électeurs à l’égard des centres de données qui sont au cœur du boom de l’IA, mais qui sont également inesthétiques, bruyants et nécessitent d’énormes quantités d’énergie et d’eau.

Certains pensent qu’un compromis pourrait être trouvé, l’IA étant devenue un moteur économique essentiel. Mais si la déroute reprend la semaine prochaine, les inquiétudes concernant la croissance risquent de s’amplifier et nombreux seront ceux qui se demanderont si un maillon du système financier lié à tout cela ne risque pas de céder.

2/SUIVI DE PRÈS DE L'IPC

Les données américaines et l’évolution des cours du pétrole au cours de la semaine prochaine pourraient déterminer si la Réserve fédérale relèvera une nouvelle fois ses taux d’intérêt avant la fin de l’année.

) L’indice des prix à la consommation américain (IPC) (, publié mardi — sans doute l’indicateur d’ le plus suivi — devrait afficher une hausse mensuelle de 0,3 %, selon un sondage Reuters, tandis que vendredi apportera un autre chiffre clé concernant les prix à la production .

À l’heure actuelle, les opérateurs tablent sur une probabilité de plus de 80 % que la Fed relève ses taux lors de sa réunion des 8 et 9 décembre. Cela porterait le taux des fonds fédéraux — principal moteur des coûts d’emprunt mondiaux — à une fourchette comprise entre 4,00 % et 4,25 %, dans la lignée de la première hausse de la Fed en trois ans, intervenue en septembre.

Vient ensuite le pétrole. Les cours du brut ont reculé cette semaine après que la défaite cuisante des républicains lors des élections de mi-mandat aux États-Unis a alimenté les paris selon lesquels le président Donald Trump pourrait chercher à apaiser la crise avec l’Iran. Tout signal, dans un sens ou dans l’autre, à ce sujet sera déterminant.

3/QUI VA PRENDRE LA TÊTE DE LA CE?

La croissance économique européenne s’est montrée étonnamment résistante cette année face à des prix de l’énergie exorbitants et à la hausse des coûts d’emprunt.

La semaine à venir constituera un nouveau test avec la publication des chiffres trimestriels de l’emploi, ainsi qu’une estimation plus précise du PIB trimestriel. Les chiffres préliminaires du troisième trimestre publiés le mois dernier indiquaient une croissance de 0,4 % .

Si ce chiffre se confirme, cela redonnerait du baume au cœur aux ministres des Finances de la zone euro lors de leur réunion de lundi, où l’un des principaux sujets sera de savoir qui remplacera la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde , lorsqu’elle quittera Francfort en février.

Les nominations sont sur le point d’être finalisées et les candidats pressentis sont l’ancien gouverneur de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, et l’Espagnol Pablo Hernandez de Cos, directeur général de la Banque des règlements internationaux.

L’UE espère nommer un nouveau président de la BCE d’ici son sommet de mi-décembre; elle devra donc se dépêcher. La réunion de lundi pourrait être bien remplie.

4/COP SHOW

Le sommet de l’ONU sur le climat, la COP31, s’ouvre lundi en Turquie. Plus de 80 dirigeants mondiaux devraient y participer, dans un contexte d’aggravation des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont provoqué une série de catastrophes dévastatrices cette année.

Les États-Unis n’étant pas officiellement engagés sous la présidence de Donald Trump, climatosceptique, la défaite cuisante qu’il a essuyée lors des élections de mi-mandat de cette semaine constituera une lueur d’espoir pour certains, même si les efforts visant à former des coalitions de pays volontaires pour éliminer progressivement les combustibles fossiles et mettre un terme à la déforestation devront se poursuivre.

Alors que la guerre au Moyen-Orient maintient les prix du pétrole et du gaz à un niveau élevé, la Turquie, pays hôte, exhorte également les nations à accélérer la transition vers les énergies vertes afin que 35 % de l’énergie mondiale provienne de l’électricité d’ici 2035, contre environ 23 % actuellement.

Mais la question épineuse du financement planera sur l’ensemble des discussions. Alors que de nombreux pays riches réduisent considérablement leur aide au développement, les pays en développement vulnérables se tourneront une nouvelle fois vers la communauté internationale pour obtenir davantage de soutien afin de faire face au changement climatique.

5/SUSPENSE À MANILLE

Une vague de négociations diplomatiques de dernière minute déferlera sur Manille la semaine prochaine, alors que de hauts responsables gouvernementaux entameront vendredi les derniers préparatifs en vue du sommet des pays de l’ASEAN prévu la semaine suivante.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr, qui accueille ce rassemblement du 15 au 17 novembre, a indiqué que le Premier ministre chinois Li Qiang serait présent, tandis que le président Trump et son homologue canadien, le Premier ministre Mark Carney, devraient également y participer.

L’Indonésie devrait également faire l’objet de pressions en raison des feux de forêt qui ont recouvert une grande partie de la région d’un épais smog plus tôt cette année, Singapour s’étant déjà engagée à renforcer un accord sur la brume transfrontalière .

Ailleurs en Asie, la Chine publiera lundi ses chiffres de l’inflation pour le mois d’octobre et, plus tard dans la semaine, ses données sur les prêts, tandis que les électeurs néo-zélandais se rendront aux urnes samedi pour une élection dont l’issue semble bien trop serrée pour être prédite.