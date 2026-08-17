Take Five : La pression monte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise d'un article initialement publié vendredi, sans modification du texte)

Les marchés mondiaux sont en plein mode estival, alors même que les tensions s'exacerbent dans le Golfe et que les événements à risque ne manquent pas pour les investisseurs, notamment un bilan de santé du puissant consommateur américain et une attention suffisante portée à l'inflation pour remettre l'or sous les feux de la rampe.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Rocky Swift à Tokyo, Laura Matthews à New York, ainsi qu'Amanda Cooper, Sophie Kiderlin et Karin Strohecker à Londres.

1/ CRAINTES D'INFLATION ALIMENTAIRE Un « super El Niño » , combiné à la hausse des coûts énergétiques, aux pénuries d’engrais liées au conflit au Moyen-Orient et aux nouvelles perturbations des expéditions de céréales dues à la guerre en Ukraine, alimente les craintes d’une nouvelle vague d’inflation alimentaire.

L’impact devrait se faire sentir le plus vivement en Asie et en Amérique latine, où les ménages consacrent une part plus importante de leurs revenus à l’alimentation et où les décideurs politiques restent sur leurs gardes face à toute nouvelle pression sur les prix. Des économies comme celle de l’Inde en ont déjà fait les frais. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a averti que le monde est au bord d’une nouvelle vague d’inflation alimentaire. JPMorgan a estimé qu’un El Niño puissant, à lui seul et à son apogée, pourrait faire grimper l’inflation alimentaire mondiale d’environ 0,7 %.

Les marchés suivront de près la situation pour déterminer s’il s’agit d’un phénomène temporaire ou d’un nouveau casse-tête inflationniste, obligeant les banques centrales à repenser leur politique monétaire.

2/ BILAN DE LA CONSOMMATION

Une vague de résultats financiers dans le secteur de la grande distribution permettra de faire le point sur la santé des consommateurs américains, en montrant si les dépenses restent solides dans toutes les tranches de revenus et si le conflit avec l’Iran commence à peser sur le budget des ménages. Alors que la résolution de la crise est au point mort , Walmart, Home Depot, Target, Lowe’s et Deere pourraient offrir l’indication la plus claire à ce jour sur la manière dont la hausse des prix de l’énergie et l’incertitude géopolitique affectent la demande. Le prix de l’essence dépasse les 4 dollars le gallon, mais l’inflation dans les autres secteurs montre des signes de ralentissement . Walmart et Target pourraient révéler si les ménages réorientent leurs dépenses vers les produits de première nécessité alors que les coûts du carburant et des transports restent élevés. Home Depot et Lowe’s pourraient montrer si l’inflation et les coûts d’emprunt freinent les dépenses liées à la rénovation , tandis que Deere pourrait donner une indication sur la manière dont la hausse des coûts de l’énergie et des intrants affecte les agriculteurs .

La véritable question pour les investisseurs sera de savoir si les dirigeants considèrent ces pressions comme des difficultés gérables ou comme une menace croissante pour les marges et la demande.

3/ EN AVANT POUR LA HAUSSE Les derniers chiffres du produit intérieur brut japonais donneront un aperçu de la manière dont la deuxième économie d’Asie résiste à la guerre en Iran et de sa tolérance vis-à-vis d’une hausse des taux d’intérêt de la banque centrale . Le PIB devrait avoir progressé de 2 % en rythme annualisé au cours du trimestre clos en juin, selon la prévision médiane de 15 économistes, marquant ainsi une troisième hausse trimestrielle consécutive. La crise prolongée au Moyen-Orient a lourdement pesé sur le Japon, lui infligeant un double coup dur: la hausse des coûts du pétrole importé et la dépréciation de sa monnaie. Face aux pressions croissantes visant à contenir l’inflation et à protéger le yen, les marchés sont de plus en plus convaincus que la Banque du Japon relèvera son taux directeur de 25 points de base, à 1,25 %, le mois prochain, après l’avoir porté à 1 % en juin.

4/ L'OR EN TÊTE

La hausse du dollar, ainsi que la flambée des anticipations d’inflation et des rendements obligataires, ne pouvaient que porter un coup à l’or. Son cours se situant près de niveaux records au début du conflit, l’occasion de tirer profit d’une remontée parabolique était trop belle pour être manquée. En trois mois, l’or a chuté de 25 % et sa réputation de valeur refuge a été mise à mal. Cependant, depuis son plus bas niveau en six mois atteint fin juin, à environ 3 965 dollars, il a progressé de près de 10 %. L’inflation n’a pas échappé à tout contrôle et les marchés tablent désormais sur le fait que la Réserve fédérale pourrait ne pas relever ses taux. Les investisseurs recommencent à acheter de l’or. Après quatre mois de sorties de capitaux, les ETF sur l’or commencent à attirer des capitaux HLDTOTALL=XAU . Plus important encore, les banques centrales, qui avaient fortement ralenti leurs achats au premier trimestre, ont acheté entre avril et juin plus d’or qu’au cours de n’importe quel deuxième trimestre jamais enregistré, avec 289 tonnes métriques, selon le World Gold Council .

5/ SOLEIL ET FOOTBALL

Après la dernière publication du PIB britannique, qui a dépassé les attentes en juin grâce à la canicule, à la Coupe du monde de football et au renforcement des investissements des entreprises, ce sont les chiffres du chômage et de l’inflation qui seront les prochains à être publiés.

Ces deux indicateurs sont bien sûr importants, mais ce dernier fera l’objet d’une attention particulière. L’inflation s’est modérée à 2,6 % en juin, aidée par une baisse des prix de l’énergie après le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran. Mais la trêve n’a pas duré et les prix de l’énergie ont de nouveau grimpé, ce qui laisse présager un chiffre potentiellement plus élevé pour juillet. Aux craintes d’inflation alimentées par la situation en Iran s’ajoutent des inquiétudes croissantes concernant la hausse des prix des denrées alimentaires. Les vagues de chaleur extrêmes au Royaume-Uni et en Europe ont un impact sur la production alimentaire, et plusieurs chaînes de supermarchés britanniques ont déjà mis en garde contre un choc des prix alimentaires .

Étant donné que le coût de la vie est une priorité pour le nouveau Premier ministre Andy Burnham, les pressions sur les prix ne manqueront pas de constituer une préoccupation alors qu’il élabore ses plans de dépenses et ses orientations politiques. La Banque d’Angleterre restera également vigilante: les chances d’une hausse des taux d’intérêt dans le courant de l’année diminuent, mais ne sont pas nulles.